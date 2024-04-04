Врач Беляева: корочка на шашлыке вредит здоровью, гастроэнтеролог Алисова назвала еще 3 причины не есть еду заджренную на гриле

«Если на шашлыке образовалась подгоревшая корочка, ее необходимо убрать, в ней могут содержаться канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Но и сырым мясо тоже оставлять нельзя — там можно найти личинки паразитов», — пояснила медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

"Приготовление пищи на гриле считается более здоровым способом приготовления по сравнению с жаркой панелью или фритюром, так как это обычно требует меньшего количества масла и сохраняет больше питательных веществ в продуктах. Однако есть некоторые потенциальные вредные аспекты приготовления на гриле", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Приготовление мяса на гриле при высоких температурах может способствовать образованию ПАУ, которые могут быть канцерогенными. Особенно это относится к куриному мясу, коже рыбы и красному мясу. Избегайте пережаривания и сгорания продуктов, чтобы снизить риск образования ПАУ", - подтверждает слова Белаевой Алисова.

"Неправильное использование гриля или недостаточная температура приготовления могут увеличить риск заражения пищевыми инфекциями".

По ее словам, избыточная термическая обработка шашлыка может привести к появлению серьезных недугов.Также Беляева напомнила, что нужно знать меру: лучше не переедать, особенно такую тяжелую пищу, как шашлык, ведь его чаще всего готовят из мяса с высоким содержанием жира.Это вредно для здоровья сосудов и обмена веществ. И, конечно, особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Лучше выбирать для приготовления наименее жирное мясо, птицу или рыбу.Приготовление мяса на гриле также может способствовать образованию ГЦА, которые могут быть связаны с увеличением риска развития рака. ГЦА образуются при взаимодействии белка в мясе с высокой температурой. Избегайте пережаривания и уменьшайте время приготовления на гриле.Приготовление на гриле может привести к потере влаги и некоторых питательных веществ из продуктов, особенно если они пережариваются. Это может привести к потере витаминов и минералов.Хотя приготовление на гриле может иметь свои недостатки, соблюдение правильных методов приготовления и умеренное потребление приготовленных на гриле продуктов помогут снизить эти риски и наслаждаться вкусной и относительно здоровой пищей.Ранее МедикФорум писал о связи стресса и рака.

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