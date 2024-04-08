Терапевт Рябков: метеозависимостью страдает каждый третий человек
Терапевт Андрей Рябков рассказал, как может ухудшаться самочувствие при имеющейся метеозависимости.
Терапевт Рябков отметил в комментарии «Газете.ру»:
«Диагноз "метеочувствительность" сейчас есть у каждого третьего человека».
Медик пояснил, что когда человек страдает метеозависимостью, то при смене климата, атмосферного давления и погодных условий он испытывает следующие негативные симптомы:
- Цефалгия;
- Перепады артериального давления;
- Одышка;
- Вегетативная дисфункция;
- Головокружение;
- Мышечная боль;
- Суставная боль.
Объясняя ухудшение самочувствия в связи с погодой, врач сообщил, что температура и влажность воздуха влияют на сокращения кровеносных сосудов. Во многих случаях именно сосудистые реакции определяют появление неблагополучных ощущений.
«Чаще всего, на самочувствие пациентов с метеозависимостью влияют низкое атмосферное давление, повышенная влажность воздуха и скорость ветра», - сказал Рябков.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с аллергией значительно реже остальных болеют раком.
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Андрей Рябков
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врач-терапевт
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