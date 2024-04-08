Терапевт Рябков: метеозависимостью страдает каждый третий человек

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плохое самочувствие

Терапевт Андрей Рябков рассказал, как может ухудшаться самочувствие при имеющейся метеозависимости.

Терапевт Рябков отметил в комментарии «Газете.ру»:

«Диагноз "метеочувствительность" сейчас есть у каждого третьего человека».

Медик пояснил, что когда человек страдает метеозависимостью, то при смене климата, атмосферного давления и погодных условий он испытывает следующие негативные симптомы:
  • Цефалгия;
  • Перепады артериального давления;
  • Одышка;
  • Вегетативная дисфункция;
  • Головокружение;
  • Мышечная боль;
  • Суставная боль.
Рябков добавил, что как правило погодные колебания плохо переносятся при имеющихся хронических патологиях (обычно сосудистых). Также метеозависимость может возникать как последствие перенесенных травм.

Объясняя ухудшение самочувствия в связи с погодой, врач сообщил, что температура и влажность воздуха влияют на сокращения кровеносных сосудов. Во многих случаях именно сосудистые реакции определяют появление неблагополучных ощущений.

«Чаще всего, на самочувствие пациентов с метеозависимостью влияют низкое атмосферное давление, повышенная влажность воздуха и скорость ветра», - сказал Рябков.

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Андрей Рябков
Андрей Рябков
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : метеозависимость, признаки нарушений, Андрей Рябков