Терапевт Рябков: метеозависимостью страдает каждый третий человек

«Диагноз "метеочувствительность" сейчас есть у каждого третьего человека».

Цефалгия;

Перепады артериального давления;

Одышка;

Вегетативная дисфункция;

Головокружение;

Мышечная боль;

Суставная боль.

«Чаще всего, на самочувствие пациентов с метеозависимостью влияют низкое атмосферное давление, повышенная влажность воздуха и скорость ветра», - сказал Рябков.

Терапевт Рябков отметил в комментарии « Газете.ру »:Медик пояснил, что когда человек страдает метеозависимостью, то при смене климата, атмосферного давления и погодных условий он испытывает следующие негативные симптомы:Рябков добавил, что как правило погодные колебания плохо переносятся при имеющихся хронических патологиях (обычно сосудистых). Также метеозависимость может возникать как последствие перенесенных травм.Объясняя ухудшение самочувствия в связи с погодой, врач сообщил, что температура и влажность воздуха влияют на сокращения кровеносных сосудов. Во многих случаях именно сосудистые реакции определяют появление неблагополучных ощущений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с аллергией значительно реже остальных болеют раком

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