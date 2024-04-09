Терапевт Черемухин: нарушение сна и переработки приводят к деменции, невролог Алехина рассказала почему стресс негативно влияет на мозг

Мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Андрей Черемухин 9 апреля перечислил в беседе с «Известиями» пять неочевидных причин развития деменции.

«Первая причина — отсутствие сна. Потребность во сне генетически определена. Во сне мозг не отключается, а даже наоборот начинает активнее работать. Его задача — обработать данные, полученные в течение дня, и собрать их в определенную структуру. Пока человек спит, объем мозговых клеток сокращается на 60%, убирая лишнее и восстанавливая работу нервной системы в целом. Согласно исследованиям, примерно в 15% случаев деменция прогрессирует у людей с недостатком сна. Из-за нарушенного режима появляется чрезмерная невнимательность, теряется концентрация и способность к обучению. Снижается общая продуктивность мозга», — сказал он.





Вторая причина — переработки. По словам эксперта, длительные рабочие смены провоцируют эмоциональное истощение: появляются беспокойство и тревожность. У многих возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания. Дело в том, что во время переживаний разрушаются здоровые клетки головного мозга, из-за чего он становится более уязвимым.

Воздействие на гиппокампус

"Постоянный стресс может привести к уменьшению размеров гиппокампуса и нарушению его функционирования, что может привести к проблемам с памятью и когнитивными расстройствами, включая деменцию", - говорит Алехина.

Воспаление

Уровень гормонов стресса

Воздействие на амилоидный белок

"Стресс может способствовать накоплению белка амилоида в мозге. Это связано с развитием болезни Альцгеймера, одной из наиболее распространенных форм деменции".

как стресс влияет на развитие деменции.Стресс может оказывать негативное влияние на мозг и способствовать развитию деменции по ряду механизмов.Гиппокампус — часть мозга, ответственная за формирование новых воспоминаний и управление стрессовыми реакциями.Стресс активирует воспалительные процессы в организме, включая мозг. Постоянное воспаление может повреждать нейроны и снижать их способность к связыванию и обмену информацией, что способствует развитию деменции.Постоянный стресс может приводить к повышенному уровню гормонов стресса, таких как кортизол. Это может вызывать изменения в мозге, включая уменьшение размеров некоторых областей мозга, а также нарушения в работе сосудов, что в конечном итоге может привести к деградации мозговых функций и развитию деменции.Хронический стресс может оказывать негативное воздействие на мозг и способствовать развитию деменции. Поэтому важно управлять стрессом и применять стратегии для снижения его воздействия на организм, такие как занятия спортом, медитация, глубокое дыхание, социальная поддержка и регулярный отдых.Ранее МедикФорум писал о пользе темного шоколада.

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