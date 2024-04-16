Невролог Боценко рассказала о каких болезнях сигнализирует боль в шее, врач Алехина объяснила как предотвратить неприятные ощущения

141 Фото: https://unsplash.com/photos/woman-in-white-spaghetti-strap-top-covering-her-face-l71GsxoyhUA
Невролог Боценко рассказала о каких болезнях сигнализирует боль в шее, врач Алехина объяснила как предотвратить неприятные ощущения


До 70% взрослого населения сталкиваются с дискомфортом в области шеи, по статистике. Чаще всего это затрагивает заднюю часть шеи, хотя и меньшее количество жалоб относится к передней и боковым областям. Для выявления причин этого дискомфорта важно проанализировать несколько аспектов, таких как место боли, ее продолжительность и характер.


Этой информацией поделилась с "Вечерней Москвой" доктор медицинских наук, невролог-вегетолог Елены Беленко.

Специалист отмечает, что при боли в шее первоочередно стоит исключить специфические причины, такие как:
  • заболевание щитовидной железы;
  • проблемы с гортанью;
  • заболевания лимфоузлов;
  • стоматологические проблемы.
"В таких случаях боль может быть отраженной, то есть исходить от проблемного органа и распространяться в область шеи", — поясняет Беленко. "Очень часто боль в шее сначала ассоциируется с проблемами в шейном отделе позвоночника, такими как остеохондроз или грыжи. В таких случаях боль обычно имеет специфический характер — пронзающий, вызванный сдавливанием нервных корешков грыжей. Иногда она может распространяться по рукам. Однако и "отраженная" боль, и боли, связанные с нервными корешками, составляют лишь небольшую часть всех причин дискомфорта в шейной области", - рассказывает Боценко.

Врач-невролог Александра Алехина рассказала как предотвратить боль в шее.

"Если причина боли хроническое заболевание, то избавиться от неприятных ощущений поможет лечение у специалиста. Если речь идет о периодической боли, связанной с образом жизни, то есть несколько важных приемов. Предотвращение боли в шее может включать в себя ряд простых, но эффективных стратегий".


Алехина дала несколько советов:

Поддерживайте правильную осанку: следите за своей осанкой, убедитесь, что ваша спина прямая, а плечи расслаблены. Используйте подушку, которая поддерживает естественное изгибание вашей шеи во время сна.

Регулярно растягивайте шею: Проводите несколько минут каждый день на растяжку шеи и плечевого пояса, чтобы уменьшить напряжение и улучшить гибкость.

Избегайте длительного сидения в одной позе: если вы работаете за компьютером или долго находитесь в одной позе, делайте перерывы для растяжки и разминки.

Укрепляйте мышцы шеи: выполняйте упражнения для укрепления мышц шеи, чтобы уменьшить риск травм и болей.

Контролируйте стресс: стресс может вызывать напряжение в мышцах шеи. Практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения.

Поддерживайте активный образ жизни: регулярные физические упражнения помогут укрепить мышцы и суставы, в том числе шеи.

Подбирайте правильную обувь и мебель: носите удобную обувь с поддержкой свода стопы и используйте эргономичную мебель, чтобы уменьшить напряжение на шее и спине.

Остерегайтесь излишнего нагрузки: поднимая тяжести или занимаясь спортом, используйте правильную технику и избегайте перегрузок.

Следите за позицией головы во время использования гаджетов: при работе с смартфонами и планшетами удерживайте голову в нейтральном положении, чтобы избежать излишнего напряжения на шее.


Соблюдение этих рекомендаций может помочь вам предотвратить боли в шее и поддерживать здоровье этой части тела.


Ранее МедикФорум писал о пользе квашенной капусты для здоровья.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Невролог Беленко: тремор рук может вызываться болезнями печени и щитовидки
Врач Беленко: какие люди начинают страдать метеозависимостью
Невролог Беленко объяснила, почему становятся ледяными конечности
Теги : советы врачей, боль в шее, боль в суставах