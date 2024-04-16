Невролог Боценко рассказала о каких болезнях сигнализирует боль в шее, врач Алехина объяснила как предотвратить неприятные ощущения

заболевание щитовидной железы;

проблемы с гортанью;

заболевания лимфоузлов;

стоматологические проблемы.

"В таких случаях боль может быть отраженной, то есть исходить от проблемного органа и распространяться в область шеи", — поясняет Беленко. "Очень часто боль в шее сначала ассоциируется с проблемами в шейном отделе позвоночника, такими как остеохондроз или грыжи. В таких случаях боль обычно имеет специфический характер — пронзающий, вызванный сдавливанием нервных корешков грыжей. Иногда она может распространяться по рукам. Однако и "отраженная" боль, и боли, связанные с нервными корешками, составляют лишь небольшую часть всех причин дискомфорта в шейной области", - рассказывает Боценко.

"Если причина боли хроническое заболевание, то избавиться от неприятных ощущений поможет лечение у специалиста. Если речь идет о периодической боли, связанной с образом жизни, то есть несколько важных приемов. Предотвращение боли в шее может включать в себя ряд простых, но эффективных стратегий".

Этой информациейСпециалист отмечает, что при боли в шее первоочередно стоит исключить специфические причины, такие как:Врач-невролог Александра Алехина рассказала как предотвратить боль в шее.: следите за своей осанкой, убедитесь, что ваша спина прямая, а плечи расслаблены. Используйте подушку, которая поддерживает естественное изгибание вашей шеи во время сна.: Проводите несколько минут каждый день на растяжку шеи и плечевого пояса, чтобы уменьшить напряжение и улучшить гибкость.: если вы работаете за компьютером или долго находитесь в одной позе, делайте перерывы для растяжки и разминки.: выполняйте упражнения для укрепления мышц шеи, чтобы уменьшить риск травм и болей.: стресс может вызывать напряжение в мышцах шеи. Практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения.: регулярные физические упражнения помогут укрепить мышцы и суставы, в том числе шеи.: носите удобную обувь с поддержкой свода стопы и используйте эргономичную мебель, чтобы уменьшить напряжение на шее и спине.: поднимая тяжести или занимаясь спортом, используйте правильную технику и избегайте перегрузок.: при работе с смартфонами и планшетами удерживайте голову в нейтральном положении, чтобы избежать излишнего напряжения на шее.Соблюдение этих рекомендаций может помочь вам предотвратить боли в шее и поддерживать здоровье этой части тела.Ранее МедикФорум писал о пользе квашенной капусты для здоровья.

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