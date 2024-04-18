Диетолог Янг: ежедневное употребление кофе помогает худеть, врач Лементина рассказала о возможных побочных эффектах

"Действительно, кофе часто ассоциируют с процессом похудения из-за его способности стимулировать обмен веществ и подавлять аппетит. Однако есть группы людей, которым не рекомендуется употреблять кофе в целях похудения".

Люди с нервными расстройствами: кофеин может усилить симптомы тревожности, беспокойства и нервозности у тех, кто страдает от нервных расстройств, таких как тревожные расстройства или панические атаки.

кофеин может усилить симптомы тревожности, беспокойства и нервозности у тех, кто страдает от нервных расстройств, таких как тревожные расстройства или панические атаки. Люди с сердечно-сосудистыми проблемами: кофе может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что может быть опасно для людей с высоким давлением, аритмией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

кофе может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что может быть опасно для людей с высоким давлением, аритмией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди с желудочно-кишечными проблемами: кофе может увеличить кислотность в желудке и усугубить симптомы рефлюкса кислоты, язвенной болезни или синдрома раздраженного кишечника.

кофе может увеличить кислотность в желудке и усугубить симптомы рефлюкса кислоты, язвенной болезни или синдрома раздраженного кишечника. Люди с бессонницей: кофеин может вызывать бессонницу и ухудшать качество сна, поэтому тем, кто уже страдает от нарушений сна, не рекомендуется употребление кофе вечером или ночью.

"Перед включением кофе в рацион для похудения, всегда стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или состояния".

Новое исследование, проведенное в 2023 году, выявило интересный факт: те, кто ранее не пили кофе или делали это редко, начинали снижать вес после того, как добавляли напиток в свой ежедневный рацион. Диетолог отметила, что исследователи не смогли объяснить, почему употребление кофе сопровождалось сокращением жировых отложений, однако предположили, что это может быть связано с способностью кофеина воздействовать на обмен веществ.Кроме того, Янг высказала мнение о возможном альтернативном объяснении этого эффекта. Она предположила, что кофе может подавлять аппетит, что в свою очередь может стимулировать физическую активность. Возможно, у любителей кофе просто больше энергии для занятий спортом или активных прогулок, что, вероятно, оказывает влияние на их результаты в снижении веса.Важно отметить, что Янг подчеркнула полезные свойства чашки черного кофе. По ее словам, в кофе нет жира, но он богат калием и содержит более 100 биологически активных веществ, включая мощные антиоксиданты, которые защищают организм от воспалений.о том, кому не стоит злоупотреблять кофе.Ранее МедикФорум писал о том, почему кофе нельзя пить натощак.

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