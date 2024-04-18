Онколог Черемушкин: жирная и соленая пища повышают риск рака, врач Воробьев рассказал, чем заменить вредные продукты

"Конечно, человеку нужно правильно питаться, чтобы поддерживать свое здоровье. Требуется регулярное разнообразие зелени и овощей в рационе. Также рекомендую отказаться от употребления алкогольных напитков и сигарет. Сократить потребление копчёностей, жирной и соленой пищи. Злоупотребление такими продуктами косвенно влияет на проблемы с хроническими заболеваниями, которые в свою очередь могут вызвать рак. Химические вещества, которые используются для консервантов тоже повышают риски развития опухоли", — рассказал Черемушкин.

"Профилактика рака начинается с здорового образа жизни и разнообразного питания. Избыток сахара, соли, трансжиров и переработанных продуктов действительно увеличивают риск развития рака. Включение определённых продуктов в рацион может помочь снизить риск", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Овощи и зеленые листья

"Особенно полезны красные овощи (помидоры, красный перец), капуста, брокколи, шпинат и картофель".

Фрукты

Злаки и бобовые

Рыба

Зеленый чай

Оливковое масло

Продукты со свежими специями

"Помните, что здоровый образ жизни, включая умеренное употребление алкоголя, отказ от курения и регулярную физическую активность, также являются ключевыми элементами профилактики рака", - говорит Воробьев.

Врач также подчеркнул, что глюкоза является основным источником энергии для клеток, но избыточное потребление сахара может стать фактором риска для развития онкологических заболеваний. Поэтому важно следить за уровнем потребления сахара и предпочитать его натуральным источникам, таким как фрукты и овощи.Богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают защищать клетки организма от повреждений и поддерживать их здоровье.Содержат витамины С и Е, каротиноиды и другие антиоксиданты, которые снижают воспаление и помогают в борьбе с свободными радикалами. Особенно полезны цитрусовые, ягоды, яблоки и груши.Источник растительного белка, клетчатки и фитонутриентов, которые снижают риск развития рака кишечника, молочной железы и других видов рака.Богата незаменимыми жирными кислотами Омега-3, которые имеют противовоспалительные свойства и могут снижать риск развития определенных видов рака, таких как рак молочной железы и простаты.Богат антиоксидантами, особенно катехинами, которые могут помогать защищать клетки от повреждений и предотвращать развитие рака.Содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые могут помогать снизить воспаление и риск развития рака.Куркума, имбирь, чеснок и перец содержат биологически активные соединения, которые могут иметь противораковые свойства и помогать в профилактике рака.Ранее МедикФорум писал о том, почему нельзя пить кофе натощак.

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