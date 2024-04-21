Врач Бокерия дала советы как снизить риск проблем с сердцем во время перелетов, кардиолог Варфоломеев объяснил кто находится в группе риска

"Группа риска для тромбоза во время полетов включает в себя людей с определенными медицинскими состояниями или факторами риска. Это включает в себя тех, кто страдает от ишемической болезни сердца, аритмии, сердечной недостаточности или легочной гипертензии", - говорит Варфоломеев.

Бокерия отметила, что для здоровых людей авиаперелеты обычно безопасны, но людям с ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью и легочной гипертензией следует быть особенно бдительными. Условия воздушных судов, такие как низкая концентрация кислорода, давление и обезвоживание, могут усугубить существующие состояния и привести к критическим ситуациям.Один из основных рисков, связанных с полетами, - образование тромбов из-за длительного сидения в ограниченном пространстве. Бокерия рекомендует периодически вставать и ходить по салону, выполнять упражнения для ног, такие как вращение стопами и сокращение-расслабление икроножных мышц, чтобы улучшить кровообращение и снизить риск тромбоза. Особенно важно это при длительных полетах, так как тромбы чаще всего образуются в венах бедер и паха.Рекомендуется также использовать компрессионный трикотаж и, при наличии медицинских показаний, принимать препараты для разжижения крови. Людям с сердечными заболеваниями предлагается проконсультироваться с врачом перед полетом и убедиться, что на борту предоставляется кислород. Эти меры помогут снизить риск осложнений и сделать путешествие более безопасным для всех пассажиров.кто находится в группе риска во время полетов на самалете.Также в эту группу входят люди, у которых имеются электрокардиостимуляторы или кардиовертер-дефибрилляторы. Длительные перелеты, особенно более четырех часов, также могут увеличить риск тромбоза.Эти факторы могут быть усугублены условиями, характерными для полета, такими как низкое атмосферное давление, обезвоживание и длительное сидение в стесненном пространстве, что может способствовать образованию тромбов.Ранее МедикФорум писал о кашах, полезных для кишечника.

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