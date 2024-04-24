Диетолог Шпак: рефид поможет разогнать метаболизм на диете, врач Лементина назвала лучшие продукты для рефида

727 Фото: https://unsplash.com/photos/grayscale-photo-of-woman-holding-her-breast-Fu7RNjl-pW0
Диетолог Шпак: рефид поможет разогнать метаболизм на диете, врач Лементина назвала лучшие продукты для рефида


Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Шпак выдвинула рекомендацию для людей, следящих за своим весом и сталкивающихся с замедлением темпов его снижения: использовать метод, известный как "рефид", который отличается от популярного "читмила".


Читмил, по словам специалиста, представляет собой подход к питанию, при котором разрешается съесть одну порцию нежелательной пищи, богатой быстрыми углеводами. Это позволяет человеку, находящемуся на диете, найти мотивацию для продолжения соблюдения режима питания, поделилась она в интервью с Радио Sputnik.

В отличие от этого, метод "рефид" предполагает потребление пищи, содержащей сложные углеводы, такие как каши, макароны, картофель, от одного до четырёх дней. Такой подход может помочь справиться с ощущением голода во время диеты и ускорить метаболизм, который часто замедляется при длительном дефиците калорий.

Однако врач предупредила, что использование метода "рефид" не рекомендуется на ранних этапах диеты, вероятно, из-за его специфического воздействия на организм.

Врач-диетолог Юлия Лементина рассказала специально для МедикФорум, о преимуществах и недостатках рефида.

"Рефид на диете - это сокращение от "рефидинг" (refeeding), что означает период времени, когда человек, находящийся на диете, повышает потребление калорий и углеводов, обычно на короткий промежуток времени", - говорит Лементина.

Этот метод используется для того, чтобы сбить плато в весе или ускорить метаболизм после длительного периода снижения калорийного потребления.

Во время рефида обычно увеличивают потребление углеводов, что помогает восстановить запасы гликогена в организме и поддерживает высокий уровень энергии. Рефиды могут также помочь предотвратить снижение уровня метаболизма, которое может произойти после длительного периода дефицита калорий.

"Важно отметить, что рефид следует использовать осторожно и в соответствии с индивидуальными потребностями и целями. Рекомендуется обсудить этот подход с врачом или диетологом, особенно если у вас есть медицинские проблемы или вы следуете специальной диете".

Лучшие продукты для рефида включают в себя те, которые содержат высокое количество углеводов, но при этом богаты питательными веществами и не содержат излишних добавок сахара или насыщенных жиров. Некоторые из таких продуктов включают:

Овсянка


"Цельнозерновая овсянка является отличным источником сложных углеводов и пищевых волокон, которые могут помочь восстановить запасы гликогена и улучшить переваривание".

Картофель


Богатый крахмалом картофель содержит углеводы, которые могут быстро восполнять энергию и помогать восстановлению после физических упражнений.

Фрукты


Ягоды, бананы, яблоки и другие фрукты содержат естественные сахара и углеводы, которые обеспечивают организм энергией.

Каши


Каши из цельного зерна, такие как кукурузная, гречневая или рисовая, являются отличным источником углеводов и питательных веществ.

"Помните, что важно выбирать продукты с высоким содержанием питательных веществ и избегать излишнего потребления добавленного сахара или насыщенных жиров во время рефида", - предупреждает Лементина.


Ранее МедикФорум писал о вред сладких йогуртов.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Диетолог Джервасио назвала 3 продукта, которые мешают разогнать метаболизм, врач Лементина рассказала почему для похудения этого не достаточно
Ученые назвали самые сложные дни для сидящих на диете
Диетологи дали неожиданный совет. Они рекомендуют нарушать диету
Теги : советы врачей, рефид, похудение