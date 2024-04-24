Диетолог Шпак: рефид поможет разогнать метаболизм на диете, врач Лементина назвала лучшие продукты для рефида

"Рефид на диете - это сокращение от "рефидинг" (refeeding), что означает период времени, когда человек, находящийся на диете, повышает потребление калорий и углеводов, обычно на короткий промежуток времени", - говорит Лементина.

"Важно отметить, что рефид следует использовать осторожно и в соответствии с индивидуальными потребностями и целями. Рекомендуется обсудить этот подход с врачом или диетологом, особенно если у вас есть медицинские проблемы или вы следуете специальной диете".

Овсянка

"Цельнозерновая овсянка является отличным источником сложных углеводов и пищевых волокон, которые могут помочь восстановить запасы гликогена и улучшить переваривание".

Картофель

Фрукты

Каши

"Помните, что важно выбирать продукты с высоким содержанием питательных веществ и избегать излишнего потребления добавленного сахара или насыщенных жиров во время рефида", - предупреждает Лементина.

Читмил, по словам специалиста, представляет собой подход к питанию, при котором разрешается съесть одну порцию нежелательной пищи, богатой быстрыми углеводами. Это позволяет человеку, находящемуся на диете, найти мотивацию для продолжения соблюдения режима питания, поделилась она в интервью сВ отличие от этого, метод "рефид" предполагает потребление пищи, содержащей сложные углеводы, такие как каши, макароны, картофель, от одного до четырёх дней. Такой подход может помочь справиться с ощущением голода во время диеты и ускорить метаболизм, который часто замедляется при длительном дефиците калорий.Однако врач предупредила, что использование метода "рефид" не рекомендуется на ранних этапах диеты, вероятно, из-за его специфического воздействия на организм.о преимуществах и недостатках рефида.Этот метод используется для того, чтобы сбить плато в весе или ускорить метаболизм после длительного периода снижения калорийного потребления.Во время рефида обычно увеличивают потребление углеводов, что помогает восстановить запасы гликогена в организме и поддерживает высокий уровень энергии. Рефиды могут также помочь предотвратить снижение уровня метаболизма, которое может произойти после длительного периода дефицита калорий.Лучшие продукты для рефида включают в себя те, которые содержат высокое количество углеводов, но при этом богаты питательными веществами и не содержат излишних добавок сахара или насыщенных жиров. Некоторые из таких продуктов включают:Богатый крахмалом картофель содержит углеводы, которые могут быстро восполнять энергию и помогать восстановлению после физических упражнений.Ягоды, бананы, яблоки и другие фрукты содержат естественные сахара и углеводы, которые обеспечивают организм энергией.Каши из цельного зерна, такие как кукурузная, гречневая или рисовая, являются отличным источником углеводов и питательных веществ.Ранее МедикФорум писал о вред сладких йогуртов.

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