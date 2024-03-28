Диетолог Джервасио назвала 3 продукта, которые мешают разогнать метаболизм, врач Лементина рассказала почему для похудения этого не достаточно

"Скорость метаболизма зависит от генетики и общего образа жизни. Чтобы его усилить необходимо комплексное воздействие", - говорит Лементина.

Лементина назвала несколько способов, как можно стимулировать метаболизм:



Употребление пищи регулярно





Регулярные приемы пищи помогают поддерживать высокий метаболизм, поскольку организм начинает расходовать энергию на переваривание и усвоение пищи.



Увеличение физической активности





"Аэробные упражнения, такие как бег, плавание, езда на велосипеде и ходьба, а также силовые тренировки помогают ускорить метаболизм".





Это помогает сжигать больше калорий во время тренировок и даже в состоянии покоя.



Упражнения с высокой интенсивностью





HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки) способствуют увеличению скорости метаболизма и улучшению кардио-здоровья.



Увеличение мышечной массы





Чем больше мышечной массы у вас, тем быстрее ваш метаболизм.





"Силовые упражнения, такие как подтягивания, отжимания, приседания и махи гантелями, помогут увеличить мышечную массу".



Питание с высоким содержанием белка





Белок требует больше энергии для переваривания, чем углеводы или жиры. Поэтому увеличение потребления белка может помочь ускорить метаболизм.



Полноценный сон





Недостаток сна может замедлить метаболизм и привести к набору веса. Старайтесь спать от 7 до 9 часов в сутки, чтобы поддерживать здоровый метаболизм.





"Эти стратегии в комбинации могут помочь ускорить метаболизм и достичь желаемых результатов в поддержании здоровья и контроле веса. Однако перед внесением изменений в свой режим питания или физической активности рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом", - говорит Лементина.