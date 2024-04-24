Врач Денисова: зеленые овощи и салат помогают снизить давление, терапевт Андреева рассказала о принципах питания для гипертоников

"Для гипертоников часто рекомендуется диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), что в переводе с английского означает "Диета для снижения артериального давления"", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Диета DASH предполагает ограничение потребления соли до 1,5-2 граммов в день. Избыток соли может увеличить артериальное давление".

"Диета включает в себя употребление цельных злаков, таких как овес, ячмень, кукуруза, рис и другие. Они содержат пищевые волокна, которые помогают снижать холестерин и уровень давления".

Она утверждает, что употребление зелени с каждым приемом пищи в сочетании с уменьшением потребления соли может помочь лучше контролировать давление, и даже снизить потребность в гипотензивных препаратах.Помимо этого, Денисова отмечает, что зелень полезна для людей с избыточным весом, так как ее пищевые волокна способствуют выводу жира и холестерина из организма. Зелень также богата антиоксидантами, которые улучшают кровообращение и обеспечивают органы кислородом. Особенно ценны антоцианы, содержащиеся в зеленых овощах красновато-бурой и фиолетовой окраски, которые увеличивают антиоксидантные свойства зелени.Врач также отмечает, что употребление зелени практически не имеет противопоказаний, за исключением некоторых нарушений работы поджелудочной железы. Однако стоит быть осторожным, если после ее употребления возникает изжога или другой дискомфорт.Рекомендуется употребление 4-5 порций фруктов и овощей в день. Они богаты калием, магнием и антиоксидантами, которые помогают снизить давление.Рекомендуется употребление 2-3 порций нежирных молочных продуктов в день, таких как обезжиренное молоко, йогурт или творог.Рекомендуется уменьшить потребление насыщенных жиров и трансжиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.Рекомендуется ограничить потребление красного мяса и предпочитать нежирные источники белка, такие как птица или рыба.Ранее МедикФорум писал о вреде сладких йогуртов.

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