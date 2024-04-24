Елена Малышева: одна из двух самых больших опасностей отдыха на даче и природе – это столбняк

«Тело становится выгнутым, так как мышцы максимально напряжены, токсин действует на центральную нервную систему. Это практически агония. И спасти человека в этой ситуации практически невозможно», - поделился врач-иммунолог Продеус.

«От клещей передается боррелиоз, он же болезнь Лайма. От него прививки нет. Обычно распознают заражение такой инфекции по появлению эритемы на коже, а также болям в суставах. Редко, но бывает такой вариант, как нейроборрелиоз. В этом случае человек сталкивается с апатией, усталостью, у него могут отказать ноги», - предостерегли врачи.

Елена Малышева предупредила россиян в программе «Жить здорово!»: одна из двух самых больших опасностей отдыха на даче и природе – это столбняк. Риск развития этой инфекции возникает обычно из-за повреждения кожи, ранок, царапин и их загрязнения, попадания земли. Населяющие землю бактерии могут проникнуть в организм человека и начать активно размножаться, выделяя нейротоксин. Вследствие воздействия такого токсина парализуется нервная система и возникают сильнейшие мышечные спазмы.Медик заявил, что детей вакцинируют от столбняка, но взрослые люди после 28 лет нуждаются в повторении прививок (их необходимо делать раз в 10 лет).Если на даче или природе была получена рана, которая загрязнилась землей, нужно обращаться в травмпункт, где колют сыворотку, блокирующую действие опасного токсина.Другой большой опасностью отдыха на даче и природе врачи назвали высокий риск оказаться укушенным клещом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие варианты завтраков врачи считают самыми вредными для организма и здоровья

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