Елена Малышева: одна из двух самых больших опасностей отдыха на даче и природе – это столбняк

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девушка с цветочными горшками

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали две самые большие опасности для здоровья и жизни, с которыми можно столкнуться во время загородного отдыха на даче или на природе.

Елена Малышева предупредила россиян в программе «Жить здорово!»: одна из двух самых больших опасностей отдыха на даче и природе – это столбняк. Риск развития этой инфекции возникает обычно из-за повреждения кожи, ранок, царапин и их загрязнения, попадания земли. Населяющие землю бактерии могут проникнуть в организм человека и начать активно размножаться, выделяя нейротоксин. Вследствие воздействия такого токсина парализуется нервная система и возникают сильнейшие мышечные спазмы.

«Тело становится выгнутым, так как мышцы максимально напряжены, токсин действует на центральную нервную систему. Это практически агония. И спасти человека в этой ситуации практически невозможно», - поделился врач-иммунолог Продеус.

Медик заявил, что детей вакцинируют от столбняка, но взрослые люди после 28 лет нуждаются в повторении прививок (их необходимо делать раз в 10 лет).

Если на даче или природе была получена рана, которая загрязнилась землей,  нужно обращаться в травмпункт, где колют сыворотку, блокирующую действие опасного токсина.

Другой большой опасностью отдыха на даче и природе врачи назвали высокий риск оказаться укушенным клещом.

«От клещей передается боррелиоз, он же болезнь Лайма. От него прививки нет. Обычно распознают заражение такой инфекции по появлению эритемы на коже, а также болям в суставах. Редко, но бывает такой вариант, как нейроборрелиоз. В этом случае человек сталкивается с апатией, усталостью, у него могут отказать ноги», - предостерегли врачи.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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