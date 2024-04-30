Диетолог Галич раскрыла, сколько нужно есть жиров, чтобы похудеть, нутрициолог Котельницкий назвал лучшие продукты с полезными жирами

"Если вы стремитесь похудеть, может показаться противоречивым включать в рацион продукты с высоким содержанием жиров. Однако, не все жиры одинаковы, и некоторые из них могут даже помочь вам достичь ваших целей по снижению веса", - говорит Котельницкий.

"Этот фрукт богат здоровыми мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить чувство голода и улучшить усвоение питательных веществ из других продуктов".

"Они помогают усилить ощущение сытости и уменьшить желание переедать".

"Добавление их в ваш рацион может помочь уменьшить аппетит, улучшить пищеварение и поддержать общее здоровье".

"Включение небольшого количества сливочного масла в вашу диету может помочь вам чувствовать себя более удовлетворенными от приема пищи, что может привести к снижению общего потребления калорий", - объясняет врач-нутрициолог.

Эту важную роль жиров в питательной диете. Для достижения целей по снижению веса необходимо, чтобы 20-30% калорийной ценности пищи приходилось на полезные для сердца жиры. При этом следует избегать трансжиров, аНасыщенные жиры в основном содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо (хот-доги, ребрышки, колбаса) и молочные продукты (сыр с высоким содержанием жира, молоко, сливочное масло). Среди растительных продуктов насыщенными жирами являются пальмовое и кокосовое масла.Для значительного снижения потребления насыщенных жиров рекомендуется включать в рацион продукты, бедные насыщенными жирами, такие как постная говядина, птица без кожи, рыба, морепродукты и обезжиренные молочные продукты. Также стоит ограничить потребление сливочного масла или употреблять его в меньших количествах.Чтобы избежать потребления трансжиров, необходимо внимательно изучать этикетки продуктов. Для общего здоровья рекомендуется употреблять моно- и полиненасыщенные жиры.какие продукты с высоким содержанием жиров необходимо включить в свой рацион, если вы худеете.При этом авокадо также содержит важные витамины и минералы, такие как калий и витамин Е.Миндаль, фундук, грецкие орехи и другие орехи являются отличным источником здоровых жиров, белка и витаминов.Лосось, сардины, треска и другие виды жирной рыбы содержат омега-3 жирные кислоты, которые способствуют снижению воспаления в организме и улучшают обмен веществ. Это помогает вам чувствовать себя более энергичными и активными во время процесса похудения.Эти семена богаты омега-3 жирными кислотами, диетическими волокнами и антиоксидантами.Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают контролировать уровень холестерина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Оно также добавляет вкус и аромат вашим блюдам без лишних калорий.Ранее МедикФорум писал о причинах густой крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.