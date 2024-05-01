Врачи телеканала "Доктор" рассказали как легко избавиться от толстого живота, эндокринолог Гуреева объяснила важность контроля калорий
С приближением лета многие задумываются о том, как привести свою фигуру в порядок. Одним из ключевых условий для борьбы с жировыми отложениями является создание дефицита калорий. Однако, следует помнить, что уровень стресса также может оказать влияние на обмен веществ в организме.
Эксперты телеканала "Доктор" в сотрудничестве с диетологами выработали несколько важных рекомендаций, которые помогут избавиться от лишнего веса, не подвергая себя изнурительным диетам.
Первое, на что следует обратить внимание, это уровень стресса и уровень гормона кортизола, который вырабатывается при стрессовых ситуациях. Высокий уровень кортизола может замедлить обмен веществ и предотвратить распад жировых запасов. Поэтому важно стремиться к снижению уровня стресса, избегая голодания и стрессовых ситуаций.
Оптимальным режимом питания является трехразовое питание без перекусов между приемами пищи и ночью. Такой режим способствует активному жиросжиганию и поддержанию стабильного обмена веществ.
При составлении рациона необходимо учитывать регулярное употребление белковых продуктов. В каждом приеме пищи, будь то завтрак, обед или ужин, следует включать порцию белковых продуктов в объеме от 150 до 200 граммов для мужчин и от 100 до 150 граммов для женщин.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум почему при похудении в области живота не обойтись без подсчета калорий.
"Подсчет калорий играет ключевую роль в процессе избавления от жира на животе. Основная идея заключается в том, чтобы создать дефицит калорий — потреблять меньше калорий, чем тратится. При этом важно учитывать не только количество потребляемых калорий, но и их качество, чтобы обеспечить организму все необходимые питательные вещества".
Подсчет калорий помогает оценить количество энергии, которую вы получаете из пищи, и контролировать свой рацион. Это позволяет избежать излишнего потребления калорий, что может привести к накоплению жира, особенно в области живота.
Однако подсчет калорий должен быть взвешенным и основываться на индивидуальных потребностях организма. Важно учитывать такие факторы, как возраст, пол, уровень физической активности и общее здоровье.
"При составлении рациона следует стремиться к балансу макронутриентов — белков, жиров и углеводов. Это поможет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, сохраняя при этом дефицит калорий для сжигания жира".
Помимо подсчета калорий, важно также обратить внимание на качество пищи. Употребление свежих, натуральных продуктов, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами, способствует улучшению обмена веществ и снижению уровня жира на животе.
"Регулярные физические упражнения, особенно аэробные тренировки и упражнения на силу, помогут ускорить процесс сжигания жира на животе, улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".
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