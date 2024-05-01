Врачи телеканала "Доктор" рассказали как легко избавиться от толстого живота, эндокринолог Гуреева объяснила важность контроля калорий

"Подсчет калорий играет ключевую роль в процессе избавления от жира на животе. Основная идея заключается в том, чтобы создать дефицит калорий — потреблять меньше калорий, чем тратится. При этом важно учитывать не только количество потребляемых калорий, но и их качество, чтобы обеспечить организму все необходимые питательные вещества".

"При составлении рациона следует стремиться к балансу макронутриентов — белков, жиров и углеводов. Это поможет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, сохраняя при этом дефицит калорий для сжигания жира".

"Регулярные физические упражнения, особенно аэробные тренировки и упражнения на силу, помогут ускорить процесс сжигания жира на животе, улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".

Эксперты телеканала "Доктор" в сотрудничестве с диетологами выработали несколько важных рекомендаций, которые помогут избавиться от лишнего веса, не подвергая себя изнурительным диетам.Первое, на что следует обратить внимание, это уровень стресса и уровень гормона кортизола, который вырабатывается при стрессовых ситуациях. Высокий уровень кортизола может замедлить обмен веществ и предотвратить распад жировых запасов. Поэтому важно стремиться к снижению уровня стресса, избегая голодания и стрессовых ситуаций.Оптимальным режимом питания является трехразовое питание без перекусов между приемами пищи и ночью. Такой режим способствует активному жиросжиганию и поддержанию стабильного обмена веществ.При составлении рациона необходимо учитывать регулярное употребление белковых продуктов. В каждом приеме пищи, будь то завтрак, обед или ужин, следует включать порцию белковых продуктов в объеме от 150 до 200 граммов для мужчин и от 100 до 150 граммов для женщин.почему при похудении в области живота не обойтись без подсчета калорий.Подсчет калорий помогает оценить количество энергии, которую вы получаете из пищи, и контролировать свой рацион. Это позволяет избежать излишнего потребления калорий, что может привести к накоплению жира, особенно в области живота.Однако подсчет калорий должен быть взвешенным и основываться на индивидуальных потребностях организма. Важно учитывать такие факторы, как возраст, пол, уровень физической активности и общее здоровье.Помимо подсчета калорий, важно также обратить внимание на качество пищи. Употребление свежих, натуральных продуктов, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами, способствует улучшению обмена веществ и снижению уровня жира на животе.Ранее МедикФорум писал о пользе семян льна.

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