Врач Еделев: одно яйцо повышает уровень вредного холестерина на 13%, диетолог Пономарева объяснила, почему яйца безвредны для здоровых людей

"Яйца содержат все девять незаменимых аминокислот, необходимых для здоровья человека. Они способствуют восстановлению мышц, росту и нормальному функционированию организма. Также яйца богаты антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза от старения, дегенерации желтого пятна и катаракты. Яйца также являются важным источником холина, необходимого для здоровья мозга и обеспечения хорошего настроения", — перечислил врач.

"Один яичный желток может содержать до 186 миллиграмм холестерина, что может способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям у 30% населения России. Исследования показывают, что даже употребление одного яйца увеличивает уровень вредного холестерина на 13%", — подчеркнул врач.

"Организм человека регулирует уровень холестерина в крови с помощью двух механизмов. Во-первых, печень производит холестерол самостоятельно, в зависимости от того, сколько его поступает с пищей. Во-вторых, печень имеет способность увеличивать или уменьшать количество рецепторов для усвоения холестерина в зависимости от его уровня в крови. Таким образом, употребление яиц влияет на оба эти механизма, стимулируя печень уменьшать производство холестерина и увеличивать количество рецепторов для его усвоения", - объясняет Пономарева.

Индивидуальная чувствительность

Общий образ жизни

О норме употребления яиц в день, причинах избегать сырых яиц и последствиях их перееданияНо есть и некоторые осторожные моменты. Например, скорлупа яиц может содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла и кампилобактерии, поэтому употребление сырых яиц не рекомендуется. Важно помнить о гигиене при работе с яйцами, и после контакта с ними следует тщательно мыть руки. Бактерии сальмонеллы могут вызвать диарею, лихорадку и рвоту.Также стоит отметить, что яйца содержат высокий уровень холестерина.что яйца редко значимо повышают холестерин в долгосрочной перспективе.В долгосрочной перспективе употребление яиц редко приводит к значительному повышению уровня вредного холестерина (липопротеинов низкой плотности) в крови у большинства людей.Некоторые люди более чувствительны к воздействию диетарного холестерина, чем другие. У них может наблюдаться более выраженное повышение уровня холестерина после употребления яиц. Однако у большинства людей эффект умеренный или отсутствует вовсе.Важно учитывать не только употребление яиц, но и другие аспекты образа жизни, такие как физическая активность, уровень потребления жиров и общий рацион питания. Здоровый образ жизни, включающий в себя разнообразную и сбалансированную диету, помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже при умеренном употреблении яиц.Таким образом, хотя яйца могут содержать холестерин, их употребление в разумных количествах в рамках здорового образа жизни редко приводит к значительному повышению вредного холестерина в долгосрочной перспективе,Ранее МедикФорум писал о связи менопаузы и деменции.

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