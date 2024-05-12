Врач Павлова: обычная повседневная активность уменьшает риск рака, онколог Воробьев объяснил как упражнения воздействуют на организм

"Физическая активность имеет доказанное влияние на снижение риска развития некоторых видов рака. Например, регулярные физические упражнения могут помочь ускорить процесс транзита пищи через кишечник, что может снизить время, в течение которого токсические вещества воздействуют на стенки кишечника, и, тем самым, уменьшить риск развития рака толстой кишки", - говорит Воробьев.

"Физическая активность может снизить уровень воспаления в организме, что может помочь снизить риск развития определенных видов рака, таких как рак толстой кишки и рак предстательной железы".

"Поддержание активного образа жизни сочетается с множеством польз для здоровья, включая снижение риска развития рака"., - подчеркивает врач-онколог Воробьев.

Исследование, проведенное среди 22 тысяч женщин и мужчин, привело к важным результатам. Оказалось, что даже если человек не занимается спортом, активный образ жизни способствует улучшению его состояния. Даже обычная спешка на автобусе или подъем по лестнице могут положительно сказаться на нашем здоровье.Зухра Павлова подчеркивает, что даже несколько минут активности в день могут оказать серьезное воздействие. Такие простые действия, как быстрая ходьба или пробежка до остановки общественного транспорта, могут снизить риск развития рака на 30%. Особенно важно, чтобы физическая активность была достаточной, чтобы человек почувствовал запыхавшись и ускоренное дыхание.Эти выводы подчеркивают важность даже маленьких физических усилий в повседневной жизни для поддержания общего здоровья и предотвращения серьезных заболеваний.как именно физическая активность способствует профилактики рака.Физическая активность способствует укреплению иммунной системы, делая организм более способным бороться с различными видами рака и их развитием.Регулярные физические упражнения могут помочь ускорить процесс транзита пищи через кишечник, что может снизить время, в течение которого токсические вещества воздействуют на стенки кишечника, и, тем самым, уменьшить риск развития рака толстой кишки.Регулярные физические упражнения могут помочь регулировать уровень гормонов в организме, что может быть связано с снижением риска развития рака молочной железы и рака эндометрия.Ранее МедикФорум писал о пользе лимонов и яиц для здоровья печени.

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