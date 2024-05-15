Врач Соломатина: пожилым людям нужно ограничить потребление фруктов, диетолог Пономарева назвала самые полезные варианты для пожилых

"Аллергические реакции на фрукты, особенно красные, встречаются довольно часто. Небольшое количество может оставаться незамеченным, в то время как избыток может вызвать серьезные проблемы. Поэтому важно соблюдать меру", - подчеркнула Соломатина.

"Пожилым людям особенно важно включать в свой рацион фрукты, богатые питательными веществами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье и бороться с возрастными изменениями", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, яблоки помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижать уровень холестерина в крови. Они также содержат витамин C, который способствует укреплению иммунной системы".

"Важно помнить, что разнообразие в рационе пожилых людей играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания и получении всех необходимых питательных веществ. Поэтому рекомендуется употреблять различные виды фруктов в рамках сбалансированного рациона", - говорит Пономарева.

Она отметила, что фруктоза и клетчатка, содержащиеся в фруктах, оказывают влияние на это. Помимо этого, избыточное потребление этих продуктов может вызвать ожирение печени, поскольку организм будет стремиться компенсировать количество фруктозы и не сможет полноценно выполнять свои функции. Еще одним негативным последствием избытка фруктов в рационе является аллергия.По мнению врача, в пожилом возрасте, при отсутствии медицинских противопоказаний, следует употреблять не более двух фруктов в день - один в первой половине дня и второй после обеда.Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного фонда по исследованию рака ранее установили, что рекомендуемая дневная норма потребления фруктов, орехов, бобовых и овощей составляет около 400 граммов, разделенных на пять порций. Эта дневная норма также включает в себя соки и сухофрукты.Бананы богаты калием, который помогает поддерживать здоровье сердца и снижать риск развития гипертонии. Они также содержат витамин B6, который играет важную роль в поддержании нормальной работы нервной системы.Авокадо содержит здоровые мононенасыщенные жиры, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Они также богаты калием и витамином E, которые помогают бороться со воспалительными процессами и поддерживать здоровье кожи.Груши содержат растворимую клетчатку и пектины, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье кишечника. Они также богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений.Ягоды, такие как черника, малина, клубника и черная смородина, содержат много антиоксидантов, включая флавоноиды и антоцианы, которые помогают укреплять иммунную систему и защищать организм от воспалений и окислительного стресса.Ранее МедикФорум писал о том, как сохранить сосуды без отказа от жирного мяса.

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