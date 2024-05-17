Врач Умнов назвал смертельную дозу водки, терапевт Андреева рассказала, что делать при алкогольном отравлении

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Врач Умнов назвал смертельную дозу водки, терапевт Андреева рассказала, что делать при алкогольном отравлении


Преподаватель кафедры медицинского факультета Александр Умнов поделился информацией о том, что летальной дозой водки может стать литр этого напитка, употребленного в течение одного часа. Согласно его словам, печень человека имеет способность обработать максимум 120 мг этилового спирта.


Умнов подчеркнул, что этиловый спирт в дозе до 120 мг может быть безвредно обработан печенью. Однако, превышение этой дозы приводит к тому, что алкоголь не обрабатывается печенью, а начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Смертельной дозой становится употребление литра водки за один час, при котором концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови.

Врач также отметил, что симптомы алкогольного отравления включают в себя падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязную речь, а также возможные галлюцинации и эпилептические припадки. По его словам, при употреблении больших доз водки человек испытывает трудности с передвижением и почти не реагирует на внешние раздражители.

"Алкогольное отравление - серьезное состояние, требующее немедленной медицинской помощи", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Вот несколько шагов, которые можно предпринять при подозрении на алкогольное отравление:

Вызовите скорую помощь


Если у вас есть подозрения на алкогольное отравление у себя или у кого-то другого, срочно вызовите скорую помощь. Это важно, чтобы профессионалы могли оперативно оценить состояние пострадавшего и оказать необходимую помощь.

Обеспечьте проходимость дыхательных путей


"Постарайтесь обеспечить доступ кислорода, убедившись, что дыхательные пути не заблокированы. Помогите пострадавшему сесть или лечь в удобное положение".

Наблюдайте за дыханием


Отслеживайте дыхание пострадавшего. Если он перестает дышать или дыхание замедляется, сразу же начинайте проводить искусственное дыхание.

Не давайте упасть в обморок


Пострадавший может потерять сознание или упасть в обморок. Убедитесь, что его голова не столкнулась с твердой поверхностью, и при необходимости поместите его в безопасное положение боком, чтобы избежать задыхания рвотными массами.

Не давайте еду и питье


"Не пытайтесь заставить пострадавшего что-то есть или пить, чтобы избежать дальнейшего отравления".

Оставайтесь с пострадавшим до прибытия скорой помощи


Пока ожидаете прибытия скорой помощи, оставайтесь с пострадавшим и следите за его состоянием. Если у него есть рвотные позывы, убедитесь, что он не задыхается.

"Важно помнить, что признаки алкогольного отравления могут быть разными у разных людей и в разных ситуациях. В случае каких-либо опасений или неопределенности лучше всегда вызвать медицинскую помощь", - говорит Андреева.


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