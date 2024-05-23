Врач Кузина рассказала, кому нужно отказаться от молочки, нутрициолог Котельницкий назвал 7 продуктов с высоким содержанием кальция

"Молочные продукты не являются единственным источником кальция, и люди, страдающие от непереносимости лактозы или просто предпочитающие иные пищевые варианты, могут получать необходимое количество этого важного минерала из различных других продуктов", - говорит Котельницкий.

Тофу

"Тофу, изготавливаемый из сои, является отличным источником кальция, особенно для вегетарианцев и веганов".

Белые бобы

"В 100 граммах белых бобов содержится около 175 мг кальция".

Зеленые листовые овощи

Миндаль

"Миндаль - отличный источник кальция и здоровых жиров. В 100 граммах миндаля содержится примерно 250 мг кальция".

Семена чиа и льна

Рыба

Цельные зерна

"Цельные зерна, такие как овсянка, ячмень и киноа, содержат кальций и другие важные минералы. Они также богаты клетчаткой и полезны для здоровья сердца".

Однако для лиц того же возраста, не имеющих подобных проблем, советуется употреблять молочную продукцию в умеренном количестве, что может быть полезным для здоровья. По мнению эксперта, молоко содержит важные питательные компоненты, необходимые для поддержания здоровья в пожилом возрасте, такие как кальций, который способствует укреплению костей и предотвращению остеопороза.Молочные продукты также содержат высококачественные белки, витамины группы В, рибофлавин и витамин В12, необходимые для нормального энергетического обмена и функционирования нервной системы.Кузина также подчеркивает, что с возрастом организм начинает хуже усваивать лактозу, что может привести к вздутию живота, образованию газов и проблемам с желудком. Избыточное употребление лактозы, по ее мнению, может спровоцировать появление акне и даже увеличить риск онкологических заболеваний,чем можно заменить молочные продукты, чтобы не возникло дефицита кальция.В 100 граммах тофу содержится около 350 мг кальция.Бобы, такие как фасоль и нут, содержат значительное количество кальция. Они также богаты растительными белками и клетчаткой, что делает их полезными для здорового пищеварения.Овощи, такие как капуста, брокколи, кале и зеленые салаты, содержат значительное количество кальция. Например, в 100 граммах кале содержится около 150 мг кальция.Эти семена содержат кальций, а также клетчатку и омега-3 жирные кислоты. В 100 граммах семян чиа содержится около 630 мг кальция, а в семенах льна - около 255 мг.Некоторые виды рыбы, такие как сардины и лосось, содержат кальций в приемлемых количествах. Например, в 100 граммах сардин содержится около 383 мг кальция.Ранее МедикФорум писал о пользе супов для организма.

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