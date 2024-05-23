Терапевт Денисова: люди с болезнями сердца и сосудов могут негативно реагировать на жару

«На организм влияет температура и атмосферное давление», - отметила медик в комментарии Sovainfo.ru

Терапевт Денисова рассказала, что люди с болезнями сердца и сосудов входят в группу лиц, чувствительных к изменениям погоды. Также на погодные и климатические колебания реагируют люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, а также подверженные синдрому вегетативной дисфункции.Денисова предупредила, что люди с болезнями сердца и сосудов (как и другие из группы риска) могут негативно реагировать на жару. По словам специалиста, в условиях жары концентрация кислорода в воздухе сокращается, он становится «тяжелым» для дыхания. Человеческий организм, подстраиваюсь к температурному воздействию, расширяет сосуды – это дает возможность получать больше кислорода. Такое расширение ведет к снижению артериального давления, и если уже имеются какие-то сосудистые патологии, проблемы с сердцем, все эти изменения в состоянии сосудов и давления могут переноситься с повышенным дискомфортом. В частности, может появляться сонливость, слабость, затуманненость сознания, дурнота, головокружение.Терапевт констатировала, что при очевидно негативных реакциях на погоду следует уменьшать количество нагрузок, так же как и уменьшать свое время нахождения в интернете, больше спать, употреблять достаточно чистой воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям чаще остальных снятся страшные сны

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.