Врач Макарова: яйца помогают контролировать сахар в крови у диабетиков, врач Строков рассказал какой завтрак приведет к скачкам сахара
Врач-эндокринолог Вера Макарова поделилась секретом сбалансированного первого приема пищи для россиян, страдающих сахарным диабетом, который поможет контролировать уровень глюкозы в крови. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на интернет-портал «Хибины.ру».
Согласно рекомендациям доктора, завтрак должен состоять из яиц в любом виде, сыра, масла и цельнозернового хлеба. Кроме того, важно добавить к утреннему приему пищи арахисовое масло и фасоль.
Врач отметила, что такой питательный завтрак оказывает положительное воздействие на функционирование поджелудочной железы, особенно у людей с диабетом второго типа. При этом доктор Макарова подчеркнула, что полностью пропускать завтрак не рекомендуется, поскольку это может нарушить обмен веществ и уровень глюкозы в крови.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум какого завтрака следует избегать людям с диабетом и ожирением.
"Для людей с диабетом и ожирением важно избегать продуктов, которые могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови или способствовать накоплению лишнего веса", - говорит Строков.
Вот некоторые из таких продуктов, которые лучше не употреблять на завтрак:
Высоко-гликемические продукты: к таким продуктам относятся быстро усваиваемые углеводы, например, сладости, белый хлеб, хлопья для завтрака, белая мука и сиропы. Они могут вызвать резкий подъем уровня глюкозы в крови.
Продукты с высоким содержанием сахара: кондитерские изделия, сладкие завтраки, сладкие йогурты, сиропы и фруктовые напитки могут содержать большое количество сахара, что не рекомендуется для людей с диабетом и ожирением.
Жирные и обжаренные продукты: полуфабрикаты, фастфуд, жирные сосиски и картофельные чипсы могут быть богаты калориями и насыщенными жирами, что может способствовать набору лишнего веса и увеличению уровня холестерина в крови.
Продукты с высоким содержанием соли: пикантные колбасы, соленые закуски и консервированные продукты могут содержать большое количество соли, что может способствовать задержке жидкости в организме и повышению артериального давления.
Белый рис и паста: Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и могут вызвать резкий подъем уровня сахара в крови.
"Вместо этих продуктов рекомендуется употреблять на завтрак более здоровые и питательные продукты, такие как овощи, яйца, нежирные молочные продукты, орехи, семена, цельнозерновые хлебцы и ягоды", - советует Строков.
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