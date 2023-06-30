Нутрициолог Строков: вот почему ваш завтрак мешает похудению - изменения, которые помогут
Ваш завтрак мешает вашим усилиям по снижению веса? В этом могут быть виноваты обычные утренние продукты, такие как тосты и чай.
Удивительно, но его завтрак из тостов и мармелада вместе с чашкой чая и стаканом апельсинового сока может оказаться причиной его набора веса. Это вызывает сильный скачок сахара в крови. Врач-нутрициолог Игорь Строков рекомендует пересмотреть привычные продукты для завтрака.
"Я выбираю жирный завтрак, состоящий из жирного йогурта с орехами, семенами и ягодами. Кроме того, я заменил свой чай кофе, так как недавние исследования показывают, что кофе полезен для кишечных микробов", - говорит Строков специально для МедикФорум.
Вот почему важно экспериментировать со своим завтраком - для кого-то хорошо перейти на завтрак с высоким содержанием жиров.
Мало того, что уровень сахара в его крови стабилизируется, вы почувствуете снижение чувства голода и общее хорошее самочувствие, утверждает врач.
«Это может быть радикальная разница».
Строков рекомендовал следующие продукты для завтрака, если хотите похудеть:
- вареные яйца или омлет
- авокадо
- тосты из цельнозернового хлеба
- орехи
- ягоды
- кофе со сливками
- жирный йогурт.
Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.
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