Нутрициолог Строков: вот почему ваш завтрак мешает похудению - изменения, которые помогут

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Нутрициолог Строков: вот почему ваш завтрак мешает похудению - изменения, которые помогут


Ваш завтрак мешает вашим усилиям по снижению веса? В этом могут быть виноваты обычные утренние продукты, такие как тосты и чай.


Удивительно, но его завтрак из тостов и мармелада вместе с чашкой чая и стаканом апельсинового сока может оказаться причиной его набора веса. Это вызывает сильный скачок сахара в крови. Врач-нутрициолог Игорь Строков рекомендует пересмотреть привычные продукты для завтрака.



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"Я выбираю жирный завтрак, состоящий из жирного йогурта с орехами, семенами и ягодами. Кроме того, я заменил свой чай кофе, так как недавние исследования показывают, что кофе полезен для кишечных микробов", - говорит Строков специально для МедикФорум.


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Вот почему важно экспериментировать со своим завтраком - для кого-то хорошо перейти на завтрак с высоким содержанием жиров.

Мало того, что уровень сахара в его крови стабилизируется, вы почувствуете снижение чувства голода и общее хорошее самочувствие, утверждает врач.

«Это может быть радикальная разница».

Строков рекомендовал следующие продукты для завтрака, если хотите похудеть:

  • вареные яйца или омлет
  • авокадо
  • тосты из цельнозернового хлеба
  • орехи
  • ягоды
  • кофе со сливками
  • жирный йогурт.


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