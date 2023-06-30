Нутрициолог Строков: вот почему ваш завтрак мешает похудению - изменения, которые помогут

"Я выбираю жирный завтрак, состоящий из жирного йогурта с орехами, семенами и ягодами. Кроме того, я заменил свой чай кофе, так как недавние исследования показывают, что кофе полезен для кишечных микробов", - говорит Строков специально для МедикФорум.

«Это может быть радикальная разница».

вареные яйца или омлет

авокадо

тосты из цельнозернового хлеба

орехи

ягоды

кофе со сливками

жирный йогурт.

Удивительно, но его завтрак из тостов и мармелада вместе с чашкой чая и стаканом апельсинового сока может оказаться причиной его набора веса. Это вызывает сильный скачок сахара в крови.Вот почему важно экспериментировать со своим завтраком - для кого-то хорошо перейти на завтрак с высоким содержанием жиров.Мало того, что уровень сахара в его крови стабилизируется, вы почувствуете снижение чувства голода и общее хорошее самочувствие, утверждает врач.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.