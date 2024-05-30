Врач Гинзбург: слишком соленые продукты опасны при болезнях сердца и должны исключаться из еды

«Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования», - отметил доктор медицинских наук в комментарии РИА Новости.

«К полезным для сердца и сосудов продуктам относятся различные морепродукты, в частности рыба, содержащая полезные жирные кислоты. При этом важно уменьшить количество потребляемого жирного мяса: свинины и баранины», - поделился рекомендацией эксперт.

Врач Гинзбург посоветовал гипертоникам с осторожностью относиться к продуктам самостоятельного консервирования, так как они нередко содержат много соли. Медик подчеркнул, что слишком соленые продукты опасны при болезнях сердца и должны исключаться из повседневного рациона.Михаил Гинзбург уточнил, что в рамках здорового образа жизни следует употреблять не больше одного-двух граммов поваренной соли в течение дня.Что также важно для профилактики сердечно-сосудистых осложнений – контролировать количество употребляемых с пищей легко усваиваемых углеводов: главным образом, продуктов, содержащих добавленный сахар и обработанное измельченное зерно. Помимо того, необходимо строго умеренно употреблять белок животного происхождения, убежден врач.Также Гинзбург считает необходимым для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний употреблять достаточно овощей, фруктов и зелени – минимум 600 граммов ежедневно. Растительная клетчатка воздействует на кишечный тракт как пребиотик и препятствует росту уровня холестерина в крови, все это благоприятно сказывается на состоянии сердца и сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из самых полезных для разжижения крови и защиты от появления тромбов продуктов является красная капуста

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