Иммунолог Продеус рассказал, как часто нужно мыть руки для защиты от инфекций

«Мытье рук по шесть-восемь раз в день может снизить риск заражения респираторными инфекциями в несколько раз», - поделился медик с НСН

Иммунолог Продеус рассказал, как часто нужно мыть руки для защиты от заражения инфекциями. Врач посоветовал россиянам делать это до восьми раз в день.Также Андрей Продеус посоветовал оставаться дома при первых признаках недомогания – не переносить ОРВИ на ногах и не распространять их возбудителей, не заражать других. Иммунолог обратил внимание, что часть людей всегда остается восприимчивой к инфекциям и склонна тяжело их переносить. То, что для одних проходит как легкая простуда, заставляет других сильно болеть, страдая от высокой температуры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что холодная вода в жару может стать причиной проблем с сердцем

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