Иммунолог Продеус рассказал, как часто нужно мыть руки для защиты от инфекций
Доктор медицинских наук Андрей Продеус: многократное мытье рук в течение дня является проверенным способом профилактики инфекций.
Иммунолог Продеус рассказал, как часто нужно мыть руки для защиты от заражения инфекциями. Врач посоветовал россиянам делать это до восьми раз в день.
«Мытье рук по шесть-восемь раз в день может снизить риск заражения респираторными инфекциями в несколько раз», - поделился медик с НСН.
Также Андрей Продеус посоветовал оставаться дома при первых признаках недомогания – не переносить ОРВИ на ногах и не распространять их возбудителей, не заражать других. Иммунолог обратил внимание, что часть людей всегда остается восприимчивой к инфекциям и склонна тяжело их переносить. То, что для одних проходит как легкая простуда, заставляет других сильно болеть, страдая от высокой температуры.
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Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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