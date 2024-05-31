Врач Концедайло: избыток этого гормона приводит к апноэ, терапевт Андреева рассказала как избавиться от храпа

"Избавиться от храпа можно разными методами в зависимости от его причины. Избавление от храпа требует индивидуального подхода, так как причины и степень храпа могут различаться. Важно попробовать разные методы и найти те, которые работают лучше всего для вас. Если самопомощь не приносит результатов, обратитесь за консультацией к специалисту", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Изменение образа жизни

"Потеря веса может уменьшить или устранить храп".

"Отказ от курения может улучшить состояние дыхательных путей и уменьшить храп".

Медицинские методы и устройства

"В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления лишней ткани или коррекции структурных проблем носа и горла".

Медицинское обследование

Домашние средства

"Промывание носа солевым раствором может помочь уменьшить заложенность носа и улучшить дыхание", - советует Андреева.

Основные причины СОАС связаны с различными заболеваниями ЛОР-органов, которые могут нарушать носовое дыхание. Кроме того, структурные особенности скелета лица, нервно-мышечные заболевания, ожирение, а также злоупотребление алкоголем и курением могут способствовать развитию этого состояния,Врач-кардиолог Полина Концедайло отмечает, что тихий монотонный храп в положении на спине обычно не представляет опасности.Однако громкий храп, особенно если он сопровождается такими симптомами, как изжога, дневная сонливость, головная боль, учащенное ночное мочеиспускание и потливость, может указывать на наличие СОАС.Избыточный вес может способствовать храпу, так как жировые отложения вокруг шеи могут сужать дыхательные пути.Алкоголь и седативные препараты расслабляют мышцы горла, что может усугубить храп. Избегайте употребления алкоголя за 3-4 часа до сна.Курение раздражает слизистую оболочку дыхательных путей, что может привести к воспалению и храпу.Укрепление мышц всего тела, включая мышцы горла, может помочь уменьшить храп.Существует множество специальных устройств, таких как мундштуки или капы, которые помогают держать дыхательные пути открытыми во время сна.Это устройство используется для лечения обструктивного апноэ во сне и помогает поддерживать дыхательные пути открытыми, подавая постоянный поток воздуха через маску.К таким операциям относятся увулопалатофарингопластика (UPPP), лазерная увулопластика (LAUP) и радиочастотная абляция (RF).Если храп сопровождается апноэ (остановками дыхания во сне), дневной сонливостью или другими серьезными симптомами, важно обратиться к врачу. Специалист может провести полисомнографию (исследование сна), чтобы определить наличие и тяжесть обструктивного апноэ во сне и предложить соответствующее лечение.Пение и специальные упражнения для укрепления мышц горла могут помочь уменьшить храп, тренируя и тонизируя мышцы горла.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака мозга.

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