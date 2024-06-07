Врач Алиева заявила, что плотный завтрак способствует похудению, эндокринолог Гуреева указала на важность ужина
Эндокринолог и сотрудница НИИ им. Джанелидзе Мариам Алиева рассказала, что для поддержания хорошей формы ей помогает правильный режим питания, особенно завтрак. В интервью изданию «Доктор Питер» она подчеркнула, что утренний прием пищи обеспечивает энергией на весь день и помогает избежать вредных перекусов.
Алиева отметила, что питание имеет огромное влияние на гормональный фон. Она объяснила, что ожирение признано многофакторным заболеванием, основными причинами которого являются неправильное питание и вредные привычки, такие как употребление фастфуда и газированных напитков.
Химические вещества в составе таких продуктов могут вызывать сбои в работе поджелудочной железы, что способствует увеличению числа людей с избыточным весом и пациентов с сахарным диабетом второго типа. Алиева добавила, что это заболевание стало проявляться даже у детей.
Для людей с лишним весом врач рекомендует изменить образ жизни, наладить режим сна и бодрствования. Питание должно обеспечивать организм всеми необходимыми элементами, поэтому важно не пропускать завтрак и обед, а ужин лучше пропустить. Вечером лучше пойти на прогулку, покататься на велосипеде, сходить в бассейн или провести время с детьми и животными на свежем воздухе.
"С плотностью завтрака нужно быть осторожнее, так как он может вызвать сонливость. Не менее важен и ужин - его содержание, калорийность и время", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Белковая пища
"Белки помогают дольше сохранять чувство сытости и способствуют восстановлению мышц".
- Куриная грудка: нежирный источник белка, который легко усваивается.
- Индейка: содержит меньше жира по сравнению с красным мясом.
- Рыба: богатая омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца. Особенно хороши лосось, тунец и треска.
- Творог: богат белком и кальцием, подходит как самостоятельное блюдо или в сочетании с овощами.
Овощи
"Овощи низкокалорийны, но богаты витаминами, минералами и клетчаткой".
- Брокколи: низкокалорийный источник клетчатки и витаминов.
- Кабачки: легко усваиваются, низкокалорийны.
- Салатные листья: можно комбинировать с другими овощами и легким белковым источником.
- Помидоры и огурцы: содержат много воды и витаминов.
Здоровые жиры
"Небольшое количество полезных жиров поможет контролировать аппетит"
- Авокадо: богат полезными жирами и волокнами.
- Оливковое масло: подходит для заправки салатов.
- Орехи: небольшая горсть может добавить здоровые жиры и белки к овощному салату.
Примеры легких ужинов
- Гриль из куриной грудки с овощным салатом: нарезанные свежие овощи, заправленные оливковым маслом и лимонным соком.
- Запеченная рыба с брокколи: рыбу можно запечь с пряностями, подать с паровыми овощами.
- Творог с зеленью и огурцами: добавьте немного зелени и свежих огурцов в нежирный творог.
- Салат с индейкой и авокадо: листья салата, кусочки вареной или запеченной индейки, авокадо и помидоры.
Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть без подсчета калорий.
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