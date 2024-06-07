Врач Алиева заявила, что плотный завтрак способствует похудению, эндокринолог Гуреева указала на важность ужина

94 Фото: https://unsplash.com/photos/fried-eggs-on-sandwich-9yZBMtqhUTo
Врач Алиева заявила, что плотный завтрак способствует похудению, эндокринолог Гуреева указала на важность ужина


Эндокринолог и сотрудница НИИ им. Джанелидзе Мариам Алиева рассказала, что для поддержания хорошей формы ей помогает правильный режим питания, особенно завтрак. В интервью изданию «Доктор Питер» она подчеркнула, что утренний прием пищи обеспечивает энергией на весь день и помогает избежать вредных перекусов.


Алиева отметила, что питание имеет огромное влияние на гормональный фон. Она объяснила, что ожирение признано многофакторным заболеванием, основными причинами которого являются неправильное питание и вредные привычки, такие как употребление фастфуда и газированных напитков.

Химические вещества в составе таких продуктов могут вызывать сбои в работе поджелудочной железы, что способствует увеличению числа людей с избыточным весом и пациентов с сахарным диабетом второго типа. Алиева добавила, что это заболевание стало проявляться даже у детей.

Для людей с лишним весом врач рекомендует изменить образ жизни, наладить режим сна и бодрствования. Питание должно обеспечивать организм всеми необходимыми элементами, поэтому важно не пропускать завтрак и обед, а ужин лучше пропустить. Вечером лучше пойти на прогулку, покататься на велосипеде, сходить в бассейн или провести время с детьми и животными на свежем воздухе.

"С плотностью завтрака нужно быть осторожнее, так как он может вызвать сонливость. Не менее важен и ужин - его содержание, калорийность и время", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Белковая пища


"Белки помогают дольше сохранять чувство сытости и способствуют восстановлению мышц".

  • Куриная грудка: нежирный источник белка, который легко усваивается.
  • Индейка: содержит меньше жира по сравнению с красным мясом.
  • Рыба: богатая омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца. Особенно хороши лосось, тунец и треска.
  • Творог: богат белком и кальцием, подходит как самостоятельное блюдо или в сочетании с овощами.


Овощи


"Овощи низкокалорийны, но богаты витаминами, минералами и клетчаткой".

  • Брокколи: низкокалорийный источник клетчатки и витаминов.
  • Кабачки: легко усваиваются, низкокалорийны.
  • Салатные листья: можно комбинировать с другими овощами и легким белковым источником.
  • Помидоры и огурцы: содержат много воды и витаминов.


Здоровые жиры


"Небольшое количество полезных жиров поможет контролировать аппетит"

  • Авокадо: богат полезными жирами и волокнами.
  • Оливковое масло: подходит для заправки салатов.
  • Орехи: небольшая горсть может добавить здоровые жиры и белки к овощному салату.


Примеры легких ужинов


  • Гриль из куриной грудки с овощным салатом: нарезанные свежие овощи, заправленные оливковым маслом и лимонным соком.
  • Запеченная рыба с брокколи: рыбу можно запечь с пряностями, подать с паровыми овощами.
  • Творог с зеленью и огурцами: добавьте немного зелени и свежих огурцов в нежирный творог.
  • Салат с индейкой и авокадо: листья салата, кусочки вареной или запеченной индейки, авокадо и помидоры.

Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть без подсчета калорий.


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