Врач Алиева заявила, что плотный завтрак способствует похудению, эндокринолог Гуреева указала на важность ужина

"С плотностью завтрака нужно быть осторожнее, так как он может вызвать сонливость. Не менее важен и ужин - его содержание, калорийность и время", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Белковая пища

"Белки помогают дольше сохранять чувство сытости и способствуют восстановлению мышц".

Куриная грудка : нежирный источник белка, который легко усваивается.

: нежирный источник белка, который легко усваивается. Индейка : содержит меньше жира по сравнению с красным мясом.

: содержит меньше жира по сравнению с красным мясом. Рыба : богатая омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца. Особенно хороши лосось, тунец и треска.

: богатая омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца. Особенно хороши лосось, тунец и треска. Творог: богат белком и кальцием, подходит как самостоятельное блюдо или в сочетании с овощами.





Овощи

"Овощи низкокалорийны, но богаты витаминами, минералами и клетчаткой".

Брокколи : низкокалорийный источник клетчатки и витаминов.

: низкокалорийный источник клетчатки и витаминов. Кабачки : легко усваиваются, низкокалорийны.

: легко усваиваются, низкокалорийны. Салатные листья : можно комбинировать с другими овощами и легким белковым источником.

: можно комбинировать с другими овощами и легким белковым источником. Помидоры и огурцы: содержат много воды и витаминов.





Здоровые жиры

"Небольшое количество полезных жиров поможет контролировать аппетит"

Авокадо : богат полезными жирами и волокнами.

: богат полезными жирами и волокнами. Оливковое масло : подходит для заправки салатов.

: подходит для заправки салатов. Орехи: небольшая горсть может добавить здоровые жиры и белки к овощному салату.





Примеры легких ужинов

Гриль из куриной грудки с овощным салатом : нарезанные свежие овощи, заправленные оливковым маслом и лимонным соком.

: нарезанные свежие овощи, заправленные оливковым маслом и лимонным соком. Запеченная рыба с брокколи : рыбу можно запечь с пряностями, подать с паровыми овощами.

: рыбу можно запечь с пряностями, подать с паровыми овощами. Творог с зеленью и огурцами : добавьте немного зелени и свежих огурцов в нежирный творог.

: добавьте немного зелени и свежих огурцов в нежирный творог. Салат с индейкой и авокадо: листья салата, кусочки вареной или запеченной индейки, авокадо и помидоры.

Алиева отметила, что питание имеет огромное влияние на гормональный фон. Она объяснила, что ожирение признано многофакторным заболеванием, основными причинами которого являются неправильное питание и вредные привычки, такие как употребление фастфуда и газированных напитков.Химические вещества в составе таких продуктов могут вызывать сбои в работе поджелудочной железы, что способствует увеличению числа людей с избыточным весом и пациентов с сахарным диабетом второго типа. Алиева добавила, что это заболевание стало проявляться даже у детей.Для людей с лишним весом врач рекомендует изменить образ жизни, наладить режим сна и бодрствования. Питание должно обеспечивать организм всеми необходимыми элементами, поэтому важно не пропускать завтрак и обед, а ужин лучше пропустить. Вечером лучше пойти на прогулку, покататься на велосипеде, сходить в бассейн или провести время с детьми и животными на свежем воздухе.Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть без подсчета калорий.

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