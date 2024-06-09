Врач Эфендиев: дрожжевой хлеб вредит костям, нутрицолог Строков призвал не демонизировать дрожжи

Сахар и дрожжевой хлеб могут препятствовать укреплению костей, поэтому важно найти альтернативные продукты и включать в рацион больше сезонных фруктов, овощей и зелени, советует травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев.





"Лучше всего исключить из своего рациона дрожжевой хлеб и сахар. Сахар можно заменить на сухофрукты, мед, варенье, но употреблять их умеренно, и предпочитать более сладкие фрукты и овощи", - отметил Эфендиев.



Фитиновая кислота также может препятствовать усвоению минералов. Это вещество, присутствующее в злаках, блокирует пищеварительные ферменты. Однако овсянка, гречка и кукуруза не подлежат запрету – достаточно ферментировать или обжарить зерна перед употреблением, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту.



Для поддержания здоровья костей следует снизить потребление сахара, так как его избыток негативно влияет на микрофлору кишечника и препятствует всасыванию минералов. Также стоит уменьшить количество кофеина, так как он ускоряет выведение минералов из организма, и алкоголя, который вызывает потерю жидкости и оказывает токсическое воздействие на костную ткань.





"Я против того, чтобы демонизировать отдельные продукты питания. Дрожжевой хлеб, несмотря на свою репутацию, имеет свои преимущества и может приносить пользу организму, если потреблять его в умеренных количествах и выбирать качественные продукты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Дрожжевой хлеб, особенно из цельнозерновой муки, богат витаминами группы B, такими как тиамин, рибофлавин, ниацин и фолиевая кислота. Эти витамины важны для метаболизма, здоровья нервной системы и кожи. Он также содержит минералы, такие как железо, магний и цинк.

"Дрожжи, используемые в процессе приготовления хлеба, являются источником белков, витаминов и минералов. Они также содержат бета-глюканы, которые могут стимулировать иммунную систему", - утверждает врач-нутрициолог.





Ранее МедикФорум писал о продуктах с плохими и хорошими жирами.

Цельнозерновой дрожжевой хлеб содержит значительное количество пищевых волокон, которые полезны для пищеварения. Волокна помогают поддерживать нормальную работу кишечника, предотвращают запоры и способствуют поддержанию здорового уровня холестерина в крови.Хотя дрожжевой хлеб имеет свои преимущества, важно помнить о мере. Выбирайте хлеб из цельнозерновой муки и без избыточного содержания сахара и соли. Сбалансированное питание с включением различных продуктов поможет поддерживать здоровье и благополучие.

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