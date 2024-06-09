Врач Эфендиев: сахар и хлеб с дрожжами не дают минералам усваиваться и препятствуют укреплению костей

Врач рекомендует заменить сахар сухофруктами, медом, вареньем, причем есть это все в малых дозах. Более полезны фрукты и сладкие овощи.Дрожжевой хлеб можно заменить на хлеб на закваске.Также мешает минералам усваиваться фитиновая кислота, которая содержится в злаках. По словам медика, она блокирует пищеварительные ферменты.Почему нужно отказаться от сахара с точки зрения здоровья костей? Если им увлекаться, он негативно влияет на микрофлору кишечника, что препятствует всасыванию минералов.Еще следует уменьшить долю кофеина, так как он ускоряет выведение с мочой минералов из организма, и, конечно, алкоголя. Алкоголь приводит к потере жидкости и солей и оказывает токсическое воздействие на костную ткань.Ешьте побольше овощей, ягод и зелени, дополняйте диету витаминами, минеральными комплексами для поддержания организма.1. Недостаток кальция и витамина D. Недостаток этих важных питательных веществ может привести к ослаблению костей и повышенному риску развития остеопороза.2. Неправильное питание. Слишком большое потребление соли, кислотных продуктов, алкоголя и курение плохо сказывается на здоровье костей.3. Недостаток физической активности. Отсутствие регулярных физических нагрузок может привести к потере костной массы и ослаблению костей. Полезны упражнения с весами — под руководство опытного тренера.4. Гормональные изменения, такие как снижение уровня эстрогена у женщин во время менопаузы, могут привести к ухудшению здоровья костей.5. Ревматоидный артрит, диабет негативно влияют на здоровье костей.6. Ряд лекарств, включая глюкокортикостероиды и антиконвульсанты, могут оказывать негативное воздействие на кости.7. Наследственные факторы играют роль в разрушении костей и повышенном риске развития остеопороза.Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

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