Врач Колесникова: тяга к сладкому говорит о дефиците белка, нутрициолог Строков назвал еще 8 причин

"Тяга к сладкому может быть вызвана различными факторами, а не только дефицит белка", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Нехватка энергии

Эмоциональный стресс





"Множество людей тянется к сладкому в моменты стресса, тревоги или депрессии. Сахар стимулирует выработку серотонина и эндорфинов, улучшая настроение".

Недостаток сна

Дефициты

Гормональные изменения

"Колебания гормонов, например, во время менструального цикла или беременности, могут влиять на аппетит и предпочтения в еде, усиливая тягу к сладкому", - утверждает Строков.

Привычка

Генетические факторы

Микробиом кишечника

По мнению специалиста, если у человека появляются необычные пищевые желания, такие как сочетание селедки с молоком, но при этом нет проблем с пищеварением, необходимо выяснить, каких веществ не хватает организму.Говоря о потреблении сладкого, Мария Колесникова советует соблюдать умеренность. Если возникает тяга к сладкому, достаточно съесть небольшой кусочек шоколада, а не несколько плиток сразу. В противном случае, это может указывать на дефицит белка, и тогда стоит обратиться к врачу для консультации и проведения анализов крови.Также важно разнообразить рацион, включив в него мясо, рыбу, яйца и творог. Колесникова подчеркивает, что при нормальном состоянии здоровья человек не испытывает постоянного и неконтролируемого желания к определенным продуктам.Сладкие продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови, что может быть особенно привлекательно, когда организм испытывает усталость или недостаток энергии.Недосыпание может нарушить баланс гормонов, отвечающих за чувство голода и сытости, таких как грелин и лептин. Это может усилить тягу к углеводам и сладкому.Нехватка определенных витаминов и минералов, таких как магний или хром, может усиливать желание есть сладкое.Регулярное употребление сладких продуктов может создать устойчивую привычку, из-за которой организм будет продолжать требовать сладкое.Некоторые исследования показывают, что генетическая предрасположенность может влиять на предпочтение сладкого вкуса и желание потреблять сладкие продукты.Бактерии, обитающие в кишечнике, могут влиять на наши пищевые предпочтения. Некоторым видам бактерий необходим сахар для размножения, и они могут способствовать тяге к сладкому.Ранее МедикФорум писал о признаках наличия в организме паразитов.

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