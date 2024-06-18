Врач Курбанова: правильный питьевой режим предотвращает появление тромбов, кардиолог Варфоломеев назвал антикоагулянтные продукты

"Для поддержания здоровья сосудов и снижения риска образования тромбов, помимо регулярного употребления достаточного количества воды и поддержания физической активности, существуют и другие эффективные методы профилактики", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Антикоагулянтные продукты

"Включите в свой рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины), льняное семя и грецкие орехи. Омега-3 жирные кислоты способствуют разжижению крови и предотвращают образование тромбов".

Фрукты и овощи

Цельнозерновые продукты

Поддержание нормального веса

"Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что может способствовать образованию тромбов".

Регулярные физические упражнения : занятия спортом помогают поддерживать нормальный вес и улучшают кровообращение. Старайтесь выделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, например, ходьбы, плавания или езды на велосипеде.

: занятия спортом помогают поддерживать нормальный вес и улучшают кровообращение. Старайтесь выделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, например, ходьбы, плавания или езды на велосипеде. Мониторинг веса: регулярно взвешивайтесь и отслеживайте изменения в весе. Если у вас наблюдается тенденция к набору веса, проконсультируйтесь с диетологом или врачом, чтобы скорректировать свой рацион и режим тренировок.

Она также рекомендовала поддерживать физическую активность, предварительно обсудив тренировки с медицинским специалистом.Не рекомендуется длительное пребывание в вертикальном положении или сидя. Следует делать легкие разминки каждые 40–50 минут. В случае наличия тромбоза требуется более интенсивное лечение, которое нужно обсуждать с врачом, подчеркнула Курбанова.Кардиолог также отметила, что повышение температуры может оказывать разное воздействие на людей с артериальной гипертонией. Они могут столкнуться как с расширением сосудов, так и с повышением давления. Курбанова посоветовала таким пациентам не забывать принимать предписанные лекарства и избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.Питание играет ключевую роль в профилактике тромбоза и поддержании здоровья сосудов.Увеличьте потребление фруктов и овощей, особенно тех, которые богаты антиоксидантами и витаминами C и E, таких как цитрусовые, ягоды, брокколи и шпинат. Они помогают улучшить состояние сосудов и снижают воспаление.Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, бурый рис и цельнозерновой хлеб, обеспечивают организм клетчаткой, которая помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и сахара в крови.Следите за калорийностью своего рациона и избегайте переедания. Употребляйте продукты с низким содержанием насыщенных жиров и сахара.Ранее МедикФорум писал о вреде бананов.

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