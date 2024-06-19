Врач Павлова: позднее засыпание влияет на развитие депрессии и тревожности
Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, чем опасна привычка поздно ложиться спать.
Доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала россиянам не затягивать со временем отхода ко сну. Врач констатировала, что привычка позднее засыпание влияет на развитие депрессии и других проблем с психикой.
«Привычка поздно ложиться спать повышает риск развития психических и поведенческих расстройств, таких как депрессия и тревожность», - предостерегла медик в своем Telegram-канале.
Павлова обратила внимание на то, что в Великобритании проводилось исследование, показавшее, что более крепким психическим здоровьем отличаются люди «жаворонки», которые обычно засыпают еще до наступления полночи, а также достаточно рано просыпаются утром. В свою очередь, у людей «сов» риски возникновения психических расстройств являются наиболее высокими, на 20–40% выше по сравнению с остальными.
Врач Павлова подчеркнула, что длительные ночные бодрствования – это вредная привычка, от которой нужно избавляться. Чтобы не испытывать излишней бодрости в позднее время суток, следует ограничивать количество кофеина и не употреблять его после 17:00. Кроме того, в поздние вечерние часы не нужно пользоваться гаджетами, особенно в постели, посоветовала эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарушения сна являются одним из симптомов заболевания щитовидной железы.
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Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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