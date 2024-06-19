Врач Павлова: позднее засыпание влияет на развитие депрессии и тревожности

«Привычка поздно ложиться спать повышает риск развития психических и поведенческих расстройств, таких как депрессия и тревожность», - предостерегла медик в своем Telegram-канале.

Доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала россиянам не затягивать со временем отхода ко сну. Врач констатировала, что привычка позднее засыпание влияет на развитие депрессии и других проблем с психикой.Павлова обратила внимание на то, что в Великобритании проводилось исследование, показавшее, что более крепким психическим здоровьем отличаются люди «жаворонки», которые обычно засыпают еще до наступления полночи, а также достаточно рано просыпаются утром. В свою очередь, у людей «сов» риски возникновения психических расстройств являются наиболее высокими, на 20–40% выше по сравнению с остальными.Врач Павлова подчеркнула, что длительные ночные бодрствования – это вредная привычка, от которой нужно избавляться. Чтобы не испытывать излишней бодрости в позднее время суток, следует ограничивать количество кофеина и не употреблять его после 17:00. Кроме того, в поздние вечерние часы не нужно пользоваться гаджетами, особенно в постели, посоветовала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарушения сна являются одним из симптомов заболевания щитовидной железы

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