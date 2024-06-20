Врач Логинов: яичная диета разрушает здоровье, гастроэнтеролог Алисова назвала безопасную недельную норму яиц
Гастроэнтеролог Владимир Логинов объяснил, как яичная диета может негативно сказаться на здоровье. Он отметил, что яйца богаты жирорастворимыми витаминами A, E, K, D, а также водорастворимыми витаминами группы B.
Помимо этого, яйца содержат необходимые аминокислоты, что делает их популярными в различных диетах.
По словам Логинова, яйца способны надолго утолять голод, но это свойство может таить в себе опасность. Как и любая другая диета, яичная диета несет риск дисбаланса питательных веществ, поступающих в организм с пищей.
Суть проблемы в том, что яйца не содержат всех необходимых для организма витаминов и минералов. Чрезмерное их употребление может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызвать быструю утомляемость и повысить раздражительность.
Логинов подчеркнул, что для поддержания здоровья необходимо сбалансированное питание. Он также рекомендовал обращаться к профильным специалистам для консультации по вопросам похудения.
"Потребление яиц может быть полезным для здоровья, однако важно соблюдать умеренность. Я рекомендую взрослым людям ограничиваться 5-7 яйцами в неделю. Это количество помогает избежать потенциальных рисков для здоровья, таких как повышение уровня холестерина и сердечно-сосудистые заболевания", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Исследования показывают, что умеренное потребление яиц не оказывает значительного влияния на уровень общего и "плохого" холестерина (ЛПНП) у большинства людей. На самом деле, яйца могут быть частью здорового рациона, поскольку они содержат высококачественный белок, витамины (включая витамины группы B, витамин D) и минералы (такие как железо и цинк).
"Для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям или с уже существующими проблемами с холестерином, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы определить безопасное количество потребления яиц в их конкретной ситуации".
Таким образом, для большинства людей безопасным считается употребление одного яйца в день или до семи яиц в неделю. Важно учитывать общее состояние здоровья и уровень физической активности при определении оптимального количества яиц в рационе.
Кому не стоит отказываться от яиц
- Пожилые люди: с возрастом увеличивается риск дефицита белка и других важных питательных веществ. Употребление яиц может помочь поддерживать мышечную массу и общую силу, а также улучшить состояние кожи, волос и ногтей благодаря содержанию биотина и других витаминов группы B.
- Люди с дефицитом витаминов и минералов: яйца являются хорошим источником ряда витаминов (включая витамины группы B, витамин D) и минералов (таких как железо и цинк). Они могут помочь восполнить дефицит этих веществ у людей, страдающих от недостаточного питания или определенных заболеваний.
- Люди, стремящиеся к контролю веса: яйца могут быть полезны для тех, кто хочет контролировать свой вес, так как они долгое время сохраняют чувство сытости. Употребление яиц на завтрак может снизить общее количество потребляемых калорий в течение дня.
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