Врач Логинов: яичная диета разрушает здоровье, гастроэнтеролог Алисова назвала безопасную недельную норму яиц

"Потребление яиц может быть полезным для здоровья, однако важно соблюдать умеренность. Я рекомендую взрослым людям ограничиваться 5-7 яйцами в неделю. Это количество помогает избежать потенциальных рисков для здоровья, таких как повышение уровня холестерина и сердечно-сосудистые заболевания", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям или с уже существующими проблемами с холестерином, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы определить безопасное количество потребления яиц в их конкретной ситуации".

Кому не стоит отказываться от яиц

Пожилые люди : с возрастом увеличивается риск дефицита белка и других важных питательных веществ. Употребление яиц может помочь поддерживать мышечную массу и общую силу, а также улучшить состояние кожи, волос и ногтей благодаря содержанию биотина и других витаминов группы B.

: с возрастом увеличивается риск дефицита белка и других важных питательных веществ. Употребление яиц может помочь поддерживать мышечную массу и общую силу, а также улучшить состояние кожи, волос и ногтей благодаря содержанию биотина и других витаминов группы B. Люди с дефицитом витаминов и минералов : яйца являются хорошим источником ряда витаминов (включая витамины группы B, витамин D) и минералов (таких как железо и цинк). Они могут помочь восполнить дефицит этих веществ у людей, страдающих от недостаточного питания или определенных заболеваний.

: яйца являются хорошим источником ряда витаминов (включая витамины группы B, витамин D) и минералов (таких как железо и цинк). Они могут помочь восполнить дефицит этих веществ у людей, страдающих от недостаточного питания или определенных заболеваний. Люди, стремящиеся к контролю веса: яйца могут быть полезны для тех, кто хочет контролировать свой вес, так как они долгое время сохраняют чувство сытости. Употребление яиц на завтрак может снизить общее количество потребляемых калорий в течение дня.

Помимо этого, яйца содержат необходимые аминокислоты, что делает их популярными в различных диетах.По словам Логинова, яйца способны надолго утолять голод, но это свойство может таить в себе опасность. Как и любая другая диета, яичная диета несет риск дисбаланса питательных веществ, поступающих в организм с пищей.Суть проблемы в том, что яйца не содержат всех необходимых для организма витаминов и минералов. Чрезмерное их употребление может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызвать быструю утомляемость и повысить раздражительность.Логинов подчеркнул, что для поддержания здоровья необходимо сбалансированное питание. Он также рекомендовал обращаться к профильным специалистам для консультации по вопросам похудения.Исследования показывают, что умеренное потребление яиц не оказывает значительного влияния на уровень общего и "плохого" холестерина (ЛПНП) у большинства людей. На самом деле, яйца могут быть частью здорового рациона, поскольку они содержат высококачественный белок, витамины (включая витамины группы B, витамин D) и минералы (такие как железо и цинк).Таким образом, для большинства людей безопасным считается употребление одного яйца в день или до семи яиц в неделю. Важно учитывать общее состояние здоровья и уровень физической активности при определении оптимального количества яиц в рационе.Ранее МедикФорум писал о самых вредных макаронах.

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