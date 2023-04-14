Врач Ломова: правильное употребление яиц позитивно влияет на сердце и мозг

Белок.

Витамин В9.

Полиненасыщенные жиры.

Селен.

Цинк.

Фосфор.

Кальций.

«Данный продукт – это отличный источник лецитина, который необходим для улучшения работы мозга. Также в них содержится холин – вещество, улучшающее состояние желчи, а также принимающее участие в построении миелиновой оболочки нервов», - рассказала Валерия Ломова «Известиям».

«Оптимальной порцией для здорового человека является употребление от одного до трех яиц в день. При повышенном уровне холестерина – ие более двух-трех яиц в неделю».

В интервью гастроэнтеролога Ломовой яйца были названы одним из наиболее полезных диетических продуктов. Их несомненным преимуществом является насыщенность необходимыми организму витаминами и микроэлементами,Что содержится в яйцах:Врач Ломова заметила, что употребление яиц положительно сказывается на неврологическом здоровье, позитивно влияет на мозг.Также медик сообщила о пользе яиц для сердца, назвав их правильное употребление профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Данное свойство продукта объясняется большим количеством фосфолипидов, улучающих баланс холестерина в крови.Говоря о правильном употреблении яиц, врач уточнила:Кроме того, следует помнить, вареные яйца значительно полезнее жареных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует хранить крашеные яйца.

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