Врач Ломова: правильное употребление яиц позитивно влияет на сердце и мозг
Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова: яйца содержат вещества, улучшающие состояние сердца и мозга.
В интервью гастроэнтеролога Ломовой яйца были названы одним из наиболее полезных диетических продуктов. Их несомненным преимуществом является насыщенность необходимыми организму витаминами и микроэлементами,
Что содержится в яйцах:
- Белок.
- Витамин В9.
- Полиненасыщенные жиры.
- Селен.
- Цинк.
- Фосфор.
- Кальций.
«Данный продукт – это отличный источник лецитина, который необходим для улучшения работы мозга. Также в них содержится холин – вещество, улучшающее состояние желчи, а также принимающее участие в построении миелиновой оболочки нервов», - рассказала Валерия Ломова «Известиям».
Также медик сообщила о пользе яиц для сердца, назвав их правильное употребление профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Данное свойство продукта объясняется большим количеством фосфолипидов, улучающих баланс холестерина в крови.
Говоря о правильном употреблении яиц, врач уточнила:
«Оптимальной порцией для здорового человека является употребление от одного до трех яиц в день. При повышенном уровне холестерина – ие более двух-трех яиц в неделю».
Кроме того, следует помнить, вареные яйца значительно полезнее жареных.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует хранить крашеные яйца.
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Валерия Ломова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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