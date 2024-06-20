Врач Нгуен: киноа, морковь и яблоки снижают холестерин, терапевт Андреева рекомендовала снижать вес

"Снижение уровня холестерина в организме можно достичь различными методами, которые включают изменения в образе жизни и диете. Один из ключевых аспектов – снижение веса, так как избыток жировой массы часто связан с повышением уровня холестерина", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Методы, которые помогут снизить холестерин и способствуют потере веса

Доктор Нгуен объяснил, что различные продукты содержат разные виды углеводов. Простые углеводы, содержащиеся в макаронах, белом хлебе, сладкой выпечке, шоколаде и фастфуде, могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови при частом и избыточном потреблении.В отличие от них, сложные углеводы, присутствующие в злаках, фруктах и овощах, являются жизненно важными для организма, обеспечивая его энергией и полезными пищевыми волокнами.Согласно мнению врача, наиболее полезной растительной пищей являются продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка, которая является сложным углеводом и растительным волокном, не распадается на глюкозу в процессе пищеварения, а проходит через организм практически в неизменном виде.Наибольшее количество полезных сложных углеводов содержится в крупах, таких как киноа, овощах, таких как брокколи, морковь и сладкий картофель, а также в свежих фруктах и ягодах, таких как яблоки и ежевика.Нгуен отметил, что потребление клетчатки не только способствует улучшению пищеварения, но и снижает риск развития атеросклероза. Клетчатка помогает устранять излишки холестерина, который формирует бляшки на внутренних стенках сосудов.Регулярная физическая активность является одним из наиболее эффективных способов снижения холестерина и уменьшения веса. Аэробные упражнения, такие как ходьба, бег, плавание и велосипедные прогулки, улучшают метаболизм, способствуют сжиганию калорий и повышают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).Трансжиры, которые часто встречаются в выпечке, фастфуде и маргарине, повышают уровень ЛПНП и снижают уровень ЛПВП. Исключение этих продуктов из рациона способствует улучшению уровня холестерина.Курение негативно влияет на уровень холестерина, снижая ЛПВП и увеличивая ЛПНП. Отказ от курения улучшает липидный профиль и общее состояние сердечно-сосудистой системы.Умеренное потребление алкоголя, особенно красного вина, может повысить уровень ЛПВП. Однако чрезмерное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье, поэтому важно соблюдать умеренность.Ранее МедикФорум писал о самых вредных макаронах.

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