Врач Редина: кофеин и острая пища провоцируют аритмию, диетолог Пономарева объяснила как пить кофе, чтобы избежать неприятных последствий

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Врач Редина: кофеин и острая пища провоцируют аритмию, диетолог Пономарева объяснила как пить кофе, чтобы избежать неприятных последствий


Диетолог Ольга Редина рассказала, что кофеин и напитки, его содержащие, стимулируют сердце и ускоряют его работу. Она предупредила, что чрезмерное употребление крепкого чая, кофе и других кофеиносодержащих напитков может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Редина отметила, что некоторые продукты также способны увеличивать частоту сердечных сокращений. Например, энергетические и алкогольные напитки оказывают весьма негативное воздействие на сердце. К тому же некоторые десерты, содержащие теобромин и фенилэтиламин, могут вызывать аритмию.

"В обычном шоколаде содержится большое количество этих веществ, поэтому лучше воздержаться от его употребления, пока состояние не улучшится, чтобы не вызвать нарушения сердечного ритма," — посоветовала Редина.

Она также подчеркнула, что продукты с высоким содержанием жиров и специй могут усугубить сердечно-сосудистые заболевания.

"Жирная и калорийная пища должна быть исключена из рациона при наличии соответствующего диагноза," — цитирует врача издание "Вечерняя Москва".

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, как правильно пить кофеиносодержащие продукты, чтобы не навредить сердцу.

"Правильное потребление кофе и чая может помочь избежать негативных последствий для сердца и сохранить здоровье в долгосрочной перспективе", - говорит Пономарева.

Умеренность в потреблении


"Ограничьте потребление кофе до 2-3 чашек в день. Это поможет избежать чрезмерного возбуждения нервной системы и уменьшит риск сердечных заболеваний".

Чай, особенно зеленый, можно пить до 3-4 чашек в день, так как он содержит меньше кофеина по сравнению с кофе.

Избегайте кофе и чай перед сном


Кофеин может нарушить сон, поэтому старайтесь не употреблять кофе и крепкий чай за 4-6 часов до сна.

Выбирайте натуральные и качественные продукты


Отдавайте предпочтение натуральному кофе и чаю без добавок и ароматизаторов. Это снизит риск употребления ненужных химических веществ и добавленных сахаров.

Снизьте количество сахара и жирных добавок


Сахар и сливки могут значительно повысить калорийность напитка и увеличить нагрузку на сердце. Попробуйте пить кофе и чай без сахара или с небольшим количеством нежирного молока.

Слушайте свое тело


Обратите внимание на реакцию своего организма на кофе и чай.

"Если вы чувствуете учащенное сердцебиение, тревожность или бессонницу, уменьшите потребление этих напитков".

Не пейте на голодный желудок


Кофе на голодный желудок может вызвать раздражение желудка и повысить уровень кислоты, что негативно скажется на вашем общем самочувствии.

Регулярно проверяйте здоровье


Если у вас есть предрасположенность к сердечным заболеваниям или проблемы с давлением, обязательно консультируйтесь с врачом по поводу потребления кофе и чая.


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