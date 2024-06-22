Врач Редина: кофеин и острая пища провоцируют аритмию, диетолог Пономарева объяснила как пить кофе, чтобы избежать неприятных последствий
Диетолог Ольга Редина рассказала, что кофеин и напитки, его содержащие, стимулируют сердце и ускоряют его работу. Она предупредила, что чрезмерное употребление крепкого чая, кофе и других кофеиносодержащих напитков может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Редина отметила, что некоторые продукты также способны увеличивать частоту сердечных сокращений. Например, энергетические и алкогольные напитки оказывают весьма негативное воздействие на сердце. К тому же некоторые десерты, содержащие теобромин и фенилэтиламин, могут вызывать аритмию.
"В обычном шоколаде содержится большое количество этих веществ, поэтому лучше воздержаться от его употребления, пока состояние не улучшится, чтобы не вызвать нарушения сердечного ритма," — посоветовала Редина.
Она также подчеркнула, что продукты с высоким содержанием жиров и специй могут усугубить сердечно-сосудистые заболевания.
"Жирная и калорийная пища должна быть исключена из рациона при наличии соответствующего диагноза," — цитирует врача издание "Вечерняя Москва".
Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, как правильно пить кофеиносодержащие продукты, чтобы не навредить сердцу.
"Правильное потребление кофе и чая может помочь избежать негативных последствий для сердца и сохранить здоровье в долгосрочной перспективе", - говорит Пономарева.
Умеренность в потреблении
"Ограничьте потребление кофе до 2-3 чашек в день. Это поможет избежать чрезмерного возбуждения нервной системы и уменьшит риск сердечных заболеваний".
Чай, особенно зеленый, можно пить до 3-4 чашек в день, так как он содержит меньше кофеина по сравнению с кофе.
Избегайте кофе и чай перед сном
Кофеин может нарушить сон, поэтому старайтесь не употреблять кофе и крепкий чай за 4-6 часов до сна.
Выбирайте натуральные и качественные продукты
Отдавайте предпочтение натуральному кофе и чаю без добавок и ароматизаторов. Это снизит риск употребления ненужных химических веществ и добавленных сахаров.
Снизьте количество сахара и жирных добавок
Сахар и сливки могут значительно повысить калорийность напитка и увеличить нагрузку на сердце. Попробуйте пить кофе и чай без сахара или с небольшим количеством нежирного молока.
Слушайте свое тело
Обратите внимание на реакцию своего организма на кофе и чай.
"Если вы чувствуете учащенное сердцебиение, тревожность или бессонницу, уменьшите потребление этих напитков".
Не пейте на голодный желудок
Кофе на голодный желудок может вызвать раздражение желудка и повысить уровень кислоты, что негативно скажется на вашем общем самочувствии.
Регулярно проверяйте здоровье
Если у вас есть предрасположенность к сердечным заболеваниям или проблемы с давлением, обязательно консультируйтесь с врачом по поводу потребления кофе и чая.
Ранее МедикФорум писал о о вреде лимонада летом.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий