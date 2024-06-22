Врач Редина: кофеин и острая пища провоцируют аритмию, диетолог Пономарева объяснила как пить кофе, чтобы избежать неприятных последствий

"В обычном шоколаде содержится большое количество этих веществ, поэтому лучше воздержаться от его употребления, пока состояние не улучшится, чтобы не вызвать нарушения сердечного ритма," — посоветовала Редина.

"Жирная и калорийная пища должна быть исключена из рациона при наличии соответствующего диагноза," — цитирует врача издание "Вечерняя Москва".

"Правильное потребление кофе и чая может помочь избежать негативных последствий для сердца и сохранить здоровье в долгосрочной перспективе", - говорит Пономарева.

Умеренность в потреблении

"Ограничьте потребление кофе до 2-3 чашек в день. Это поможет избежать чрезмерного возбуждения нервной системы и уменьшит риск сердечных заболеваний".

Избегайте кофе и чай перед сном

Выбирайте натуральные и качественные продукты

Снизьте количество сахара и жирных добавок

Слушайте свое тело

"Если вы чувствуете учащенное сердцебиение, тревожность или бессонницу, уменьшите потребление этих напитков".

Не пейте на голодный желудок

Регулярно проверяйте здоровье

Редина отметила, что некоторые продукты также способны увеличивать частоту сердечных сокращений. Например, энергетические и алкогольные напитки оказывают весьма негативное воздействие на сердце. К тому же некоторые десерты, содержащие теобромин и фенилэтиламин, могут вызывать аритмию.Она также подчеркнула, что, как правильно пить кофеиносодержащие продукты, чтобы не навредить сердцу.Чай, особенно зеленый, можно пить до 3-4 чашек в день, так как он содержит меньше кофеина по сравнению с кофе.Кофеин может нарушить сон, поэтому старайтесь не употреблять кофе и крепкий чай за 4-6 часов до сна.Отдавайте предпочтение натуральному кофе и чаю без добавок и ароматизаторов. Это снизит риск употребления ненужных химических веществ и добавленных сахаров.Сахар и сливки могут значительно повысить калорийность напитка и увеличить нагрузку на сердце. Попробуйте пить кофе и чай без сахара или с небольшим количеством нежирного молока.Обратите внимание на реакцию своего организма на кофе и чай.Кофе на голодный желудок может вызвать раздражение желудка и повысить уровень кислоты, что негативно скажется на вашем общем самочувствии.Если у вас есть предрасположенность к сердечным заболеваниям или проблемы с давлением, обязательно консультируйтесь с врачом по поводу потребления кофе и чая.Ранее МедикФорум писал о о вреде лимонада летом.

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