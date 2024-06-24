Врач Малышева: простые семечки помогают стать умнее, невролог Алехина назвала 5 продуктов, которые еще эффективнее
Семечки, популярное лакомство в России, оказывают значительное положительное влияние на здоровье мозга, как сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. По её словам, этот продукт богат витамином В1, который играет ключевую роль в формировании нейронных связей.
Малышева подчеркнула, что для мозга семечки являются настоящей пищей. Они способствуют установлению связей между нервными клетками, что напрямую связано с улучшением памяти и способностей к обучению.
Иммунолог Андрей Продеус добавил, что тиамин (витамин В1) необходим для того, чтобы нервные клетки могли эффективно «общаться» друг с другом. Благодаря этому витамину синтезируется ацетилхолин, который обеспечивает взаимодействие между клетками. Однако Продеус предупредил, что при аллергии на березу следует избегать употребления семечек и подсолнечного масла, поскольку существует риск перекрестной аллергии.
Офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что семечки богаты витамином Е, который положительно влияет на здоровье роговицы и хрусталика глаза.
Семечки можно добавлять в салаты или использовать для приготовления соусов, что обеспечит дополнительное поступление полезных веществ в организм.
"Есть несколько продуктов, которые обладают значительными преимуществами для здоровья мозга, возможно, превосходя семечки по своим полезным свойствам", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Орехи и семена
"Орехи, особенно грецкие орехи, и семена чиа содержат высокие уровни омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и витаминов".
Грецкие орехи особенно богаты DHA, одним из видов омега-3 жирных кислот, который улучшает когнитивные функции и защищает мозг от возрастных изменений.
Ягоды
Черника, малина и клубника богаты антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые помогают улучшить память и замедлить возрастные изменения мозга.
"Антиоксиданты в ягодах уменьшают воспаление и окислительный стресс, что способствует здоровью мозга".
Темный шоколад
Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, кофеин и антиоксиданты, которые улучшают кровообращение в мозге и повышают когнитивные функции.
"Флавоноиды стимулируют образование новых нейронов и улучшают связь между ними, что способствует улучшению памяти и концентрации".
Листовая зелень
Шпинат, капуста и другие темно-зеленые листовые овощи богаты витаминами E и K, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Эти питательные вещества помогают улучшить когнитивные функции, защищают клетки мозга от повреждений и снижают риск развития деменции.
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