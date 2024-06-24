"Есть несколько продуктов, которые обладают значительными преимуществами для здоровья мозга, возможно, превосходя семечки по своим полезным свойствам", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Орехи и семена

"Орехи, особенно грецкие орехи, и семена чиа содержат высокие уровни омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и витаминов".

Ягоды

"Антиоксиданты в ягодах уменьшают воспаление и окислительный стресс, что способствует здоровью мозга".

Темный шоколад

"Флавоноиды стимулируют образование новых нейронов и улучшают связь между ними, что способствует улучшению памяти и концентрации".

Листовая зелень

Малышева подчеркнула, что для мозга семечки являются настоящей пищей. Они способствуют установлению связей между нервными клетками, что напрямую связано с улучшением памяти и способностей к обучению.добавил, что тиамин (витамин В1) необходим для того, чтобы нервные клетки могли эффективно «общаться» друг с другом. Благодаря этому витамину синтезируется ацетилхолин, который обеспечивает взаимодействие между клетками. Однако Продеус предупредил, что при аллергии на березу следует избегать употребления семечек и подсолнечного масла, поскольку существует риск перекрестной аллергии.отметил, что семечки богаты витамином Е, который положительно влияет на здоровье роговицы и хрусталика глаза.Семечки можно добавлять в салаты или использовать для приготовления соусов, что обеспечит дополнительное поступление полезных веществ в организм.Грецкие орехи особенно богаты DHA, одним из видов омега-3 жирных кислот, который улучшает когнитивные функции и защищает мозг от возрастных изменений.Черника, малина и клубника богаты антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые помогают улучшить память и замедлить возрастные изменения мозга.Темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, кофеин и антиоксиданты, которые улучшают кровообращение в мозге и повышают когнитивные функции.Шпинат, капуста и другие темно-зеленые листовые овощи богаты витаминами E и K, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Эти питательные вещества помогают улучшить когнитивные функции, защищают клетки мозга от повреждений и снижают риск развития деменции.Ранее МедикФорум писал о причинах ранней седины.

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