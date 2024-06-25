Мясников: эти 3 продукта вызывают воспаление и рак, врач Андреева рассказала о других воспалительных продуктах, которые считаются полезными

"Не только фаст-фуд и колбаса вызывают в организме воспаление. Многие продукты, которые часто считаются полезными, могут на самом деле иметь скрытые недостатки", - утверждает Андреева.

"Однако многие фруктовые йогурты содержат значительное количество сахара и искусственных ароматизаторов, что делает их менее полезными".

"Не все продукты, маркированные как "цельнозерновые", действительно полезны. Многие из них содержат добавленный сахар, соль и искусственные ингредиенты. Важно читать этикетки и выбирать продукты с минимальной обработкой и натуральными ингредиентами".

Окислительный стресс вызывает свободные радикалы, которые играют значительную роль в возникновении сердечных заболеваний,Свободные радикалы могут провоцировать воспалительные процессы и заболевания сердца, почек и печени. При этом сами эти заболевания могут усилить окислительный стресс, создавая замкнутый круг. Западная диета, богатая жирами, трансжирами, мясом,способствует усилению воспалений в организме.Наоборот, здоровыми считаются продукты, богатые антиоксидантами:Белое мясо и птица также рекомендуются как более полезные источники белка. Витамины А, C, E и флавоноиды, которые содержатся в этих продуктах, играют важную роль в поддержании здоровья.Мясников советует получать витамины и микроэлементы из натуральных продуктов, а не из добавок, поскольку избыток витаминов может быть вреден.рассказала о вредных продуктов, которые многие считают полезными.Андреева назвала несколько примеров:Хотя эти продукты обычно считаются здоровым выбором для завтрака, многие коммерческие варианты содержат большое количество добавленного сахара и жиров. Это делает их калорийными и может способствовать набору веса и увеличению уровня сахара в крови.Простые йогурты полезны для здоровья благодаря содержанию пробиотиков и белка.Хотя они могут быть богаты витаминами и минералами, многие магазинные смузи и соки содержат добавленный сахар и не содержат клетчатки, которая теряется при обработке фруктов. Это может привести к резким скачкам уровня сахара в крови.Эти батончики часто продвигаются как здоровый перекус, особенно для спортсменов и активных людей. Однако многие из них содержат большое количество сахара, сиропов и других добавок, которые делают их больше похожими на кондитерские изделия.Ранее МедикФорум писал о норме сахара в день.

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