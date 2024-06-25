Мясников: эти 3 продукта вызывают воспаление и рак, врач Андреева рассказала о других воспалительных продуктах, которые считаются полезными
В своей программе «О самом главном» доктор Александр Мясников подчеркнул важность антиоксидантов в борьбе с окислительным стрессом, который является ключевым фактором в развитии множества заболеваний.
Окислительный стресс вызывает свободные радикалы, которые играют значительную роль в возникновении сердечных заболеваний, онкологии, аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и деменция.
Свободные радикалы могут провоцировать воспалительные процессы и заболевания сердца, почек и печени. При этом сами эти заболевания могут усилить окислительный стресс, создавая замкнутый круг. Западная диета, богатая жирами, трансжирами, мясом, жареным картофелем, пельменями и колбасами, способствует усилению воспалений в организме.
Наоборот, здоровыми считаются продукты, богатые антиоксидантами: овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты и различные виды капусты. Белое мясо и птица также рекомендуются как более полезные источники белка. Витамины А, C, E и флавоноиды, которые содержатся в этих продуктах, играют важную роль в поддержании здоровья.
Мясников советует получать витамины и микроэлементы из натуральных продуктов, а не из добавок, поскольку избыток витаминов может быть вреден.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум, рассказала о вредных продуктов, которые многие считают полезными.
"Не только фаст-фуд и колбаса вызывают в организме воспаление. Многие продукты, которые часто считаются полезными, могут на самом деле иметь скрытые недостатки", - утверждает Андреева.
Андреева назвала несколько примеров:
Мюсли
Хотя эти продукты обычно считаются здоровым выбором для завтрака, многие коммерческие варианты содержат большое количество добавленного сахара и жиров. Это делает их калорийными и может способствовать набору веса и увеличению уровня сахара в крови.
Йогурт с добавками
Простые йогурты полезны для здоровья благодаря содержанию пробиотиков и белка.
"Однако многие фруктовые йогурты содержат значительное количество сахара и искусственных ароматизаторов, что делает их менее полезными".
Смузи и фруктовые соки
Хотя они могут быть богаты витаминами и минералами, многие магазинные смузи и соки содержат добавленный сахар и не содержат клетчатки, которая теряется при обработке фруктов. Это может привести к резким скачкам уровня сахара в крови.
Цельнозерновой хлеб
"Не все продукты, маркированные как "цельнозерновые", действительно полезны. Многие из них содержат добавленный сахар, соль и искусственные ингредиенты. Важно читать этикетки и выбирать продукты с минимальной обработкой и натуральными ингредиентами".
Энергетические батончики
Эти батончики часто продвигаются как здоровый перекус, особенно для спортсменов и активных людей. Однако многие из них содержат большое количество сахара, сиропов и других добавок, которые делают их больше похожими на кондитерские изделия.
Ранее МедикФорум писал о норме сахара в день.
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