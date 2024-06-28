Мясников рассказал о пользе черешни для сердца и профилактики рака, врач Захарова объяснила для кого полезнее есть вишню
Употребление черешни может значительно снизить риск развития рака и сердечных заболеваний, утверждает кардиолог, врач общей практики, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
Мясников пояснил, что черешня богата антиоксидантами, что делает ее эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических недугов. Ягода также содержит витамины А, С, В, минералы и клетчатку.
«Черешня и вишня – это очень полезные ягоды с точки зрения здоровья», – отметил Мясников.
Однако он предупреждает, что следует употреблять черешню в умеренных количествах. Здоровым людям рекомендуется съедать 300-400 граммов за один прием, поскольку чрезмерное количество может вызвать диарею. Также, чтобы избежать несварения желудка, не стоит есть ягоды сразу после основной еды.
«Разница между лекарством и ядом – лишь в дозировке», – подчеркнул кардиолог.
Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум, в чем различие вишни черешни для здоровья, и кому стоит предпочесть вишню.
"Черешня и вишня, хотя и являются близкородственными видами и часто воспринимаются как схожие, имеют свои отличия в составе и пользе для здоровья. Вишня также содержит антоцианины, но вишня богата мелатонином, который помогает регулировать сон. Она известна своими сильными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при артрите и других воспалительных заболеваниях", - говорит Захарова.
Витамины и минералы
Вишня содержит витамины С, А и К, а также минералы, такие как калий и магний.
Снижение риска подагры
Вишня может помочь снизить уровень мочевой кислоты в крови, что полезно для профилактики подагры.
Пищеварение
Вишня, как и черешня, богата клетчаткой, что помогает поддерживать здоровое пищеварение.
Сравнение пользы для здоровья
- Антиоксидантная защита: обе ягоды богаты антиоксидантами, но черешня больше фокусируется на защите сердца, а вишня — на улучшении сна и уменьшении воспалений.
- Противовоспалительные свойства: вишня может быть более эффективной для снижения воспаления и облегчения симптомов артрита.
- Регуляция сна: вишня имеет преимущество благодаря содержанию мелатонина.
- Сердечно-сосудистая защита: черешня может быть более полезной для сердечно-сосудистого здоровья благодаря высокому содержанию антоцианинов и калия.
"Выбор между черешней и вишней может зависеть от конкретных потребностей вашего здоровья. Черешня лучше для сердечно-сосудистой системы и борьбы с возрастными изменениями, в то время как вишня полезна для улучшения сна и уменьшения воспалительных процессов", - объясняет Захарова.
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