Уролог Сосновский: бессонница и усталость - симптом больных почек, нефролог Шмелько рассказала как сохранить почки здоровыми

167 Фото: https://unsplash.com/photos/kidney-scale-model-in-hand-sRXCFkJahGk
Уролог Сосновский: бессонница и усталость - симптом больных почек, нефролог Шмелько рассказала как сохранить почки здоровыми


При любых заболеваниях почек необходимо обращаться за медицинской помощью, иначе могут развиться опасные для жизни осложнения, предупредил уролог-андролог Станислав Сосновский. Он рассказал изданию «Доктор Питер» о неочевидных симптомах, которые могут указывать на проблемы с почками.

Согласно Сосновскому, проблемы с почками могут проявляться не только через плохие анализы мочи, но и через бессонницу, постоянное чувство усталости, ухудшение памяти, зуд и сухость кожи.

«Если вы часто потеете, испытываете недостаток сил и быстро утомляетесь, это всегда является поводом для обращения к врачу. В случае заболеваний почек эти симптомы проявляются одними из первых», — отметил врач.

Кожные проблемы при заболеваниях почек могут возникнуть из-за нарушения баланса минералов и микроэлементов в организме. Также стоит обратить внимание на такие симптомы, как ощущение крови, металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта.

Сосновский добавил, что при заболеваниях почек могут появляться отеки, одышка, проблемы с артериальным давлением, а также неприятные ощущения и боль по всему телу.

Врач-нефролог Екатерина Шмелько рассказала специально для МедикФорум как сохранить почки здоровыми.

"Сохранение здоровья почек требует внимательного отношения к образу жизни и питания", - говорит Шмелько.


Несколько ключевых рекомендаций:

1. Пейте достаточное количество воды


Регулярное потребление воды помогает почкам эффективно выводить токсины и предотвращает образование камней.

2. Сбалансированное питание


Следите за рационом, включайте в него овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирные белки. Ограничьте потребление соли, сахара и жирной пищи.

3. Контролируйте уровень сахара в крови


"Высокий уровень сахара может повредить почки. Регулярно проверяйте уровень глюкозы, особенно если у вас есть диабет".

4. Следите за артериальным давлением


"Высокое артериальное давление негативно сказывается на почках. Поддерживайте его в норме с помощью здорового питания, физических упражнений и, если необходимо, лекарств".

5. Не курите и избегайте алкоголя


Курение и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают риск заболеваний почек. Отказ от этих привычек значительно улучшит общее здоровье и здоровье почек в частности.

6. Поддерживайте здоровый вес


Избыточный вес увеличивает нагрузку на почки и способствует развитию гипертонии и диабета. Регулярные физические упражнения и здоровое питание помогут контролировать вес.

7. Регулярно проверяйте здоровье почек


"Проходите регулярные медицинские осмотры, включая анализы крови и мочи, чтобы своевременно обнаружить возможные проблемы с почками".

8. Ограничьте прием обезболивающих средств


Некоторые безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен и напроксен, могут повредить почки при длительном употреблении. Принимайте их только по назначению врача.

9. Избегайте избыточного потребления белка


"Хотя белок важен для организма, его избыточное потребление может перегрузить почки. Особенно осторожно с белком следует быть людям с уже имеющимися проблемами с почками".

10. Боритесь с инфекциями


Лечите инфекции мочевых путей своевременно, так как они могут распространяться на почки и вызывать серьезные проблемы.


Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравления.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Нефролог Есаян: частое ночное мочеиспускание бывает связано с болезнью почек
Уролог Сосновский: мешки под глазами и заплывшее лицо возможны при избытке солей в организме
Первые симптомы заболевания почек
Теги : советы врачей, болезни почек, симптомы болезней почек
Диетолог Лазуренко: пристрастие к картошке может довести до развития атеросклероза
«Восполняя водный баланс». Медики напомнили, как правильно пить кофе в условиях жары
Врач Звонков: тепловой удар может стать причиной смерти