Уролог Сосновский: бессонница и усталость - симптом больных почек, нефролог Шмелько рассказала как сохранить почки здоровыми

«Если вы часто потеете, испытываете недостаток сил и быстро утомляетесь, это всегда является поводом для обращения к врачу. В случае заболеваний почек эти симптомы проявляются одними из первых», — отметил врач.

"Сохранение здоровья почек требует внимательного отношения к образу жизни и питания", - говорит Шмелько.

1. Пейте достаточное количество воды

2. Сбалансированное питание

3. Контролируйте уровень сахара в крови

"Высокий уровень сахара может повредить почки. Регулярно проверяйте уровень глюкозы, особенно если у вас есть диабет".

4. Следите за артериальным давлением

"Высокое артериальное давление негативно сказывается на почках. Поддерживайте его в норме с помощью здорового питания, физических упражнений и, если необходимо, лекарств".

5. Не курите и избегайте алкоголя

6. Поддерживайте здоровый вес

7. Регулярно проверяйте здоровье почек

"Проходите регулярные медицинские осмотры, включая анализы крови и мочи, чтобы своевременно обнаружить возможные проблемы с почками".

8. Ограничьте прием обезболивающих средств

9. Избегайте избыточного потребления белка

"Хотя белок важен для организма, его избыточное потребление может перегрузить почки. Особенно осторожно с белком следует быть людям с уже имеющимися проблемами с почками".

10. Боритесь с инфекциями

Согласно Сосновскому, проблемы с почками могут проявляться не только через плохие анализы мочи, но и через бессонницу, постоянное чувство усталости, ухудшение памяти, зуд и сухость кожи.Кожные проблемы при заболеваниях почек могут возникнуть из-за нарушения баланса минералов и микроэлементов в организме. Также стоит обратить внимание на такие симптомы, как ощущение крови, металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта.Сосновский добавил, что при заболеваниях почеккак сохранить почки здоровыми.Регулярное потребление воды помогает почкам эффективно выводить токсины и предотвращает образование камней.Следите за рационом, включайте в него овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирные белки. Ограничьте потребление соли, сахара и жирной пищи.Курение и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают риск заболеваний почек. Отказ от этих привычек значительно улучшит общее здоровье и здоровье почек в частности.Избыточный вес увеличивает нагрузку на почки и способствует развитию гипертонии и диабета. Регулярные физические упражнения и здоровое питание помогут контролировать вес.Некоторые безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен и напроксен, могут повредить почки при длительном употреблении. Принимайте их только по назначению врача.Лечите инфекции мочевых путей своевременно, так как они могут распространяться на почки и вызывать серьезные проблемы.Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравления.

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