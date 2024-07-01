Уролог Сосновский: бессонница и усталость - симптом больных почек, нефролог Шмелько рассказала как сохранить почки здоровыми
При любых заболеваниях почек необходимо обращаться за медицинской помощью, иначе могут развиться опасные для жизни осложнения, предупредил уролог-андролог Станислав Сосновский. Он рассказал изданию «Доктор Питер» о неочевидных симптомах, которые могут указывать на проблемы с почками.
Согласно Сосновскому, проблемы с почками могут проявляться не только через плохие анализы мочи, но и через бессонницу, постоянное чувство усталости, ухудшение памяти, зуд и сухость кожи.
«Если вы часто потеете, испытываете недостаток сил и быстро утомляетесь, это всегда является поводом для обращения к врачу. В случае заболеваний почек эти симптомы проявляются одними из первых», — отметил врач.
Кожные проблемы при заболеваниях почек могут возникнуть из-за нарушения баланса минералов и микроэлементов в организме. Также стоит обратить внимание на такие симптомы, как ощущение крови, металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта.
Сосновский добавил, что при заболеваниях почек могут появляться отеки, одышка, проблемы с артериальным давлением, а также неприятные ощущения и боль по всему телу.
Врач-нефролог Екатерина Шмелько рассказала специально для МедикФорум как сохранить почки здоровыми.
"Сохранение здоровья почек требует внимательного отношения к образу жизни и питания", - говорит Шмелько.
Несколько ключевых рекомендаций:
1. Пейте достаточное количество воды
Регулярное потребление воды помогает почкам эффективно выводить токсины и предотвращает образование камней.
2. Сбалансированное питание
Следите за рационом, включайте в него овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирные белки. Ограничьте потребление соли, сахара и жирной пищи.
3. Контролируйте уровень сахара в крови
"Высокий уровень сахара может повредить почки. Регулярно проверяйте уровень глюкозы, особенно если у вас есть диабет".
4. Следите за артериальным давлением
"Высокое артериальное давление негативно сказывается на почках. Поддерживайте его в норме с помощью здорового питания, физических упражнений и, если необходимо, лекарств".
5. Не курите и избегайте алкоголя
Курение и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают риск заболеваний почек. Отказ от этих привычек значительно улучшит общее здоровье и здоровье почек в частности.
6. Поддерживайте здоровый вес
Избыточный вес увеличивает нагрузку на почки и способствует развитию гипертонии и диабета. Регулярные физические упражнения и здоровое питание помогут контролировать вес.
7. Регулярно проверяйте здоровье почек
"Проходите регулярные медицинские осмотры, включая анализы крови и мочи, чтобы своевременно обнаружить возможные проблемы с почками".
8. Ограничьте прием обезболивающих средств
Некоторые безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен и напроксен, могут повредить почки при длительном употреблении. Принимайте их только по назначению врача.
9. Избегайте избыточного потребления белка
"Хотя белок важен для организма, его избыточное потребление может перегрузить почки. Особенно осторожно с белком следует быть людям с уже имеющимися проблемами с почками".
10. Боритесь с инфекциями
Лечите инфекции мочевых путей своевременно, так как они могут распространяться на почки и вызывать серьезные проблемы.
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