Nature: поздний ужин повышает риск инсульта, терапевт Андреева рассказала, какие продукты следует исключить

"Питание играет ключевую роль в профилактике инсульта, потому что то, что мы едим, напрямую влияет на наше здоровье. Когда мы выбираем здоровую пищу, мы помогаем нашему организму поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина в крови, а также контролировать артериальное давление. Эти три фактора очень важны, потому что высокое давление, высокий уровень сахара и холестерина могут повредить сосуды, по которым кровь поступает в мозг", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Важным аспектом является также регулярность приёмов пищи и отказ от поздних ужинов. Когда мы едим в одно и то же время каждый день и избегаем переедания на ночь, наш организм лучше справляется с переработкой пищи и поддерживает стабильный уровень энергии и метаболизма".

Употребляйте больше фруктов и овощей

Ограничьте потребление насыщенных и трансжиров

Сократите потребление соли

Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара

В рамках исследования были проанализированы медицинские данные более 100 тысяч человек, из которых 79% составляли женщины в возрасте от 34 до 50 лет. Ученые сосредоточили внимание на качестве питания, времени приема пищи и риске сердечно-сосудистых заболеваний.Результаты показали, что поздний завтрак увеличивает риск развития патологий на 6% с каждым часом задержки. Еще большую угрозу представляет поздний ужин: у тех, кто ужинает после 21.00, вероятность инсульта возрастает на 28%. Особенно сильно эта корреляция проявилась у женщин.Некоторые продукты, такие как фрукты, овощи и рыба, содержат полезные вещества, которые защищают наши сосуды и сердце. Они уменьшают воспаление и улучшают кровоток, что снижает риск закупорки сосудов и образования тромбов, которые могут вызвать инсульт.Фрукты и овощи богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают защитить сосуды и сердце. Старайтесь включать в рацион разнообразные цвета и виды, такие как зелёные листовые овощи, ягоды, цитрусовые и овощи семейства крестоцветных.Избегайте продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как жирное мясо, сливочное масло, пальмовое масло и продукты с гидрогенизированными жирами. Вместо этого используйте растительные масла, такие как оливковое и рапсовое.Высокое потребление соли может привести к повышению артериального давления, что является значительным фактором риска инсульта. Старайтесь не добавлять соль в пищу и избегайте обработанных продуктов, содержащих большое количество соли.Ограничьте потребление сладостей, сладких напитков и других продуктов с добавленным сахаром, так как они могут привести к увеличению веса и развитию диабета, что также является фактором риска инсульта.Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравления.

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