Врач Дейдон: шпинат, брокколи и морковь снижают вес, нутрициолог Строков добавил в список свеклу и кабачки

"Кроме упомянутых брокколи, брюссельской капусты, моркови, шпината и сладкого картофеля, есть много других овощей, которые также способствуют похудению и укреплению здоровья", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Кабачки

"Они низкокалорийны и содержат много воды, что помогает ощущать сытость. Кабачки богаты витаминами А и С, а также клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению".

Огурцы

Томаты

Сельдерей

Свекла

"Эти овощи не только помогают контролировать вес благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию клетчатки, но и поддерживают общее здоровье, обеспечивая организм важными витаминами и минералами".

богата антиоксидантами и фитонутриентами, благодаря чему обладает противовоспалительными свойствами, способствующими борьбе с окислительными процессами в организме. Постоянное включение этого овоща в рацион улучшает работу желудочно-кишечного тракта, насыщает организм и снижает уровень глюкозы в крови.Тем, кто уже похудел, доктор Дейдон рекомендовал обратить внимание на. Этот овощ, богатый клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами, улучшает пищеварение, стабилизирует уровень глюкозы и общее самочувствие. Брюссельская капуста также способствует детоксикации и снижает уровень маркеров воспаления в организме.благодаря высокому содержанию бета-каротина и пищевых волокон, положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта., с его витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, является низкокалорийным продуктом, который также полезен для здоровья.тоже заслуживает внимания. Он содержит как растворимые, так и нерастворимые волокна, которые играют важную роль в контроле аппетита и снижении инсулинорезистентности, сообщает She Finds.Этот овощ состоит в основном из воды, что делает его отличным продуктом для гидратации и низкокалорийным перекусом. Огурцы также содержат антиоксиданты и витамин К.Они низкокалорийны и богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений. Томаты также содержат витамин C, калий и клетчатку.Известен своим очень низким содержанием калорий и высоким содержанием воды. Сельдерей также является источником клетчатки, витаминов A, C и K.Низкокалорийный и богатый клетчаткой овощ, свекла также содержит важные питательные вещества, такие как фолиевая кислота, марганец и витамин C. Свекла улучшает кровообращение и помогает снизить артериальное давление.Ранее МедикФорум писал о признаках клещевого энцефалита.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.