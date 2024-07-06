Врач Дейдон: шпинат, брокколи и морковь снижают вес, нутрициолог Строков добавил в список свеклу и кабачки

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Врач Дейдон: шпинат, брокколи и морковь снижают вес, нутрициолог Строков добавил в список свеклу и кабачки


В интервью американскому изданию, доктор Пол Дейдон рассказал о пяти овощах, которые способствуют укреплению здоровья и помогают похудеть. Диетолог подчеркнул важность регулярного употребления брокколи из-за ее высокого содержания клетчатки.


Брокколи богата антиоксидантами и фитонутриентами, благодаря чему обладает противовоспалительными свойствами, способствующими борьбе с окислительными процессами в организме. Постоянное включение этого овоща в рацион улучшает работу желудочно-кишечного тракта, насыщает организм и снижает уровень глюкозы в крови.

Тем, кто уже похудел, доктор Дейдон рекомендовал обратить внимание на брюссельскую капусту. Этот овощ, богатый клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами, улучшает пищеварение, стабилизирует уровень глюкозы и общее самочувствие. Брюссельская капуста также способствует детоксикации и снижает уровень маркеров воспаления в организме.

Морковь, благодаря высокому содержанию бета-каротина и пищевых волокон, положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Шпинат, с его витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, является низкокалорийным продуктом, который также полезен для здоровья.

Сладкий картофель тоже заслуживает внимания. Он содержит как растворимые, так и нерастворимые волокна, которые играют важную роль в контроле аппетита и снижении инсулинорезистентности, сообщает She Finds.

"Кроме упомянутых брокколи, брюссельской капусты, моркови, шпината и сладкого картофеля, есть много других овощей, которые также способствуют похудению и укреплению здоровья", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Кабачки


"Они низкокалорийны и содержат много воды, что помогает ощущать сытость. Кабачки богаты витаминами А и С, а также клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению".

Огурцы


Этот овощ состоит в основном из воды, что делает его отличным продуктом для гидратации и низкокалорийным перекусом. Огурцы также содержат антиоксиданты и витамин К.

Томаты


Они низкокалорийны и богаты ликопином, мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений. Томаты также содержат витамин C, калий и клетчатку.

Сельдерей


Известен своим очень низким содержанием калорий и высоким содержанием воды. Сельдерей также является источником клетчатки, витаминов A, C и K.

Свекла


Низкокалорийный и богатый клетчаткой овощ, свекла также содержит важные питательные вещества, такие как фолиевая кислота, марганец и витамин C. Свекла улучшает кровообращение и помогает снизить артериальное давление.

"Эти овощи не только помогают контролировать вес благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию клетчатки, но и поддерживают общее здоровье, обеспечивая организм важными витаминами и минералами".


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