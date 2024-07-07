Профессор Флакс: утомляемость говорит о дефиците железа, врач Андреева рассказала о других симптомах анемии
Частая и быстрая утомляемость нередко сигнализирует о недостатке железа в организме, отметил доктор медицинских наук и профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс в интервью РИА Новости.
По его словам, многие пациенты, жалующиеся на постоянную усталость, сначала обращаются к неврологам. Тем не менее, в процессе обследования врачи часто обнаруживают проблемы в других областях медицины, таких как кардиология и эндокринология.
«Определить точную причину может только специалист, который назначит необходимые обследования и проанализирует результаты анализов», — подчеркнул профессор.
Флакс также указал, что быстрая утомляемость является нормальной реакцией организма на переутомление. Он советует уделять достаточное внимание сну и периодически устраивать себе полноценный отдых. Кроме того, профессор отметил важность снижения нагрузки на нервную систему в период отпуска и попыток перевести её в состояние релаксации.
"Дефицит железа может проявляться через различные симптомы, которые могут быть как очевидными, так и скрытыми", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Вот несколько ключевых признаков недостатка железа в организме:
Постоянная усталость и слабость
Одним из самых распространенных симптомов дефицита железа является ощущение постоянной усталости и слабости, которое не проходит даже после полноценного отдыха.
Бледная кожа
"Низкий уровень железа может привести к бледности кожи, особенно на лице, губах и нижних веках".
Одышка
"Недостаток железа может вызывать одышку, особенно при физической активности, даже при минимальных нагрузках".
Головные боли и головокружение
Низкий уровень железа может привести к частым головным болям и головокружению.
Сухая и поврежденная кожа, ломкие ногти
Дефицит железа может сделать кожу сухой и склонной к повреждениям, а ногти ломкими и слоистыми.
Холодные руки и ноги
"Недостаток железа может вызвать плохое кровообращение, что приводит к ощущению холода в руках и ногах".
Быстрое сердцебиение
Анемия, вызванная дефицитом железа, может привести к учащенному сердцебиению или даже аритмии.
Проблемы с концентрацией и памятью
Недостаток железа может влиять на когнитивные функции, приводя к проблемам с концентрацией и ухудшению памяти.
Частые инфекции
Железо играет важную роль в иммунной системе, и его дефицит может привести к более частым инфекциям.
Необычные пищевые предпочтения
В тяжелых случаях дефицита железа может возникать желание есть несъедобные вещи, такие как лед, грязь или крахмал. Это состояние называется пикофагия.
"Если вы замечаете у себя или у своих близких несколько из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу для проведения анализа крови и получения профессиональной консультации".
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