Профессор Флакс: утомляемость говорит о дефиците железа, врач Андреева рассказала о других симптомах анемии

«Определить точную причину может только специалист, который назначит необходимые обследования и проанализирует результаты анализов», — подчеркнул профессор.

"Дефицит железа может проявляться через различные симптомы, которые могут быть как очевидными, так и скрытыми", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Низкий уровень железа может привести к бледности кожи, особенно на лице, губах и нижних веках".

"Недостаток железа может вызывать одышку, особенно при физической активности, даже при минимальных нагрузках".

"Недостаток железа может вызвать плохое кровообращение, что приводит к ощущению холода в руках и ногах".

"Если вы замечаете у себя или у своих близких несколько из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу для проведения анализа крови и получения профессиональной консультации".

По его словам, многие пациенты, жалующиеся на постоянную усталость, сначала обращаются к неврологам. Тем не менее, в процессе обследования врачи часто обнаруживают проблемы в других областях медицины, таких как кардиология и эндокринология.Флакс также указал, что быстрая утомляемость является нормальной реакцией организма на переутомление. Он советует уделять достаточное внимание сну и периодически устраивать себе полноценный отдых. Кроме того, профессор отметил важность снижения нагрузки на нервную систему в период отпуска и попыток перевести её в состояние релаксации.Вот несколько ключевых признаков недостатка железа в организме:Одним из самых распространенных симптомов дефицита железа является ощущение постоянной усталости и слабости, которое не проходит даже после полноценного отдыха.Низкий уровень железа может привести к частым головным болям и головокружению.Дефицит железа может сделать кожу сухой и склонной к повреждениям, а ногти ломкими и слоистыми.Анемия, вызванная дефицитом железа, может привести к учащенному сердцебиению или даже аритмии.Недостаток железа может влиять на когнитивные функции, приводя к проблемам с концентрацией и ухудшению памяти.Железо играет важную роль в иммунной системе, и его дефицит может привести к более частым инфекциям.В тяжелых случаях дефицита железа может возникать желание есть несъедобные вещи, такие как лед, грязь или крахмал. Это состояние называется пикофагия.Ранее МедикФорум писал о причинах сонливости в жару.

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