Профессор Флакс: утомляемость говорит о дефиците железа, врач Андреева рассказала о других симптомах анемии

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Профессор Флакс: утомляемость говорит о дефиците железа, врач Андреева рассказала о других симптомах анемии


Частая и быстрая утомляемость нередко сигнализирует о недостатке железа в организме, отметил доктор медицинских наук и профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс в интервью РИА Новости.


По его словам, многие пациенты, жалующиеся на постоянную усталость, сначала обращаются к неврологам. Тем не менее, в процессе обследования врачи часто обнаруживают проблемы в других областях медицины, таких как кардиология и эндокринология.

«Определить точную причину может только специалист, который назначит необходимые обследования и проанализирует результаты анализов», — подчеркнул профессор.

Флакс также указал, что быстрая утомляемость является нормальной реакцией организма на переутомление. Он советует уделять достаточное внимание сну и периодически устраивать себе полноценный отдых. Кроме того, профессор отметил важность снижения нагрузки на нервную систему в период отпуска и попыток перевести её в состояние релаксации.

"Дефицит железа может проявляться через различные симптомы, которые могут быть как очевидными, так и скрытыми", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Вот несколько ключевых признаков недостатка железа в организме:

Постоянная усталость и слабость

Одним из самых распространенных симптомов дефицита железа является ощущение постоянной усталости и слабости, которое не проходит даже после полноценного отдыха.

Бледная кожа

"Низкий уровень железа может привести к бледности кожи, особенно на лице, губах и нижних веках".

Одышка

"Недостаток железа может вызывать одышку, особенно при физической активности, даже при минимальных нагрузках".

Головные боли и головокружение

Низкий уровень железа может привести к частым головным болям и головокружению.

Сухая и поврежденная кожа, ломкие ногти

Дефицит железа может сделать кожу сухой и склонной к повреждениям, а ногти ломкими и слоистыми.

Холодные руки и ноги

"Недостаток железа может вызвать плохое кровообращение, что приводит к ощущению холода в руках и ногах".

Быстрое сердцебиение

Анемия, вызванная дефицитом железа, может привести к учащенному сердцебиению или даже аритмии.

Проблемы с концентрацией и памятью

Недостаток железа может влиять на когнитивные функции, приводя к проблемам с концентрацией и ухудшению памяти.

Частые инфекции

Железо играет важную роль в иммунной системе, и его дефицит может привести к более частым инфекциям.

Необычные пищевые предпочтения

В тяжелых случаях дефицита железа может возникать желание есть несъедобные вещи, такие как лед, грязь или крахмал. Это состояние называется пикофагия.

"Если вы замечаете у себя или у своих близких несколько из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу для проведения анализа крови и получения профессиональной консультации".


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