Врач Молчанова: смородина - самая полезная ягода для сосудов, диетолог Пономарева назвала 7 продуктов, которыми можно заменить смородину

"Существуют продукты со схожими со смородиной свойствами, которые тоже богаты антиоксидантами и полезны для сердца и сосудов", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Черника

"Регулярное употребление черники может улучшить кровообращение и снизить уровень "плохого" холестерина".

Гранат

"Употребление граната может также помочь снизить артериальное давление".

Шпинат

"Шпинат также богат магнием и калем, которые помогают регулировать артериальное давление и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы".

Красный виноград

Орехи

Тёмный шоколад

Зелёный чай

"Включение этих продуктов в рацион может помочь улучшить общее состояние здоровья, укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риск развития различных заболеваний".

Кардиолог Ольга Молчанова подчеркивает, что помимо приема предписанных медикаментов, необходимо включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами.Особое внимание врач уделяет черной смородине, которая, по ее мнению, является лидером среди продуктов, полезных для сердца и сосудов. Регулярное употребление черной смородины может улучшить состояние эндотелия – внутренней оболочки кровеносных сосудов.Это приводит к повышению эластичности сосудов, что помогает снизить артериальное давление и улучшить общее самочувствие.Также врач рекомендует сократить потребление соли, сахара и калорий, следуя рекомендациям портала sechenov.ru.Ранее специалисты отметили полезные свойства черешни для стабилизации сна и улучшения функций желудочно-кишечного тракта. Черешня богата витаминами А, С и К, калием, магнием и антиоксидантами, такими как бета-каротин, полифенолы, холин и антоцианы. Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, выводить токсины, предотвращать воспалительные процессы и защищать от свободных радикалов.Вишня, в свою очередь, способствует повышению выносливости и быстрому восстановлению после физических нагрузок. Витамины в ее составе укрепляют иммунитет, а калий и магний помогают регулировать водно-солевой баланс в организме.Черника богата антоцианинами, мощными антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.Гранат богат антиоксидантами, такими как пуникалагин и пуническая кислота, которые помогают снизить воспаление, улучшить кровообращение и уменьшить окислительный стресс.Шпинат содержит множество антиоксидантов, включая витамины С и Е, бета-каротин и флавоноиды.Красный виноград содержит ресвератрол, мощный антиоксидант, который помогает защитить сердце и улучшить кровообращение. Употребление красного винограда или виноградного сока может помочь снизить уровень холестерина и предотвратить атеросклероз.Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, содержат антиоксиданты и полезные жирные кислоты, которые помогают снизить воспаление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также богаты магнием и витамином Е.Тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%) содержит флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение, снизить артериальное давление и уменьшить воспаление.Зелёный чай содержит катехины, мощные антиоксиданты, которые помогают снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде апельсинового сока.

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