Врач Чуракина рассказала о норме фруктов для профилактики инсульта, диетолог Пономарева назвала 5 самых полезных
Для профилактики инсульта рекомендуется придерживаться шести основных принципов здорового питания, поделилась с журналистами «Газеты.Ru» врач эндокринолог-диетолог из медицинской компании СберЗдоровье, Елена Чуракина.
«Важно употреблять различные фрукты и овощи ежедневно в количестве около 500-600 г, так как они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, а также содержат большое количество клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина», – подчеркнула специалист.
Также следует включать в рацион ненасыщенные жиры, такие как Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах, а также льняном и оливковом маслах. При этом доля вредных жиров, присутствующих в жирных мясных продуктах и молочной продукции, не должна превышать 10% от общего потребления жиров в день.
«Также необходимо ограничить потребление соли до 5 г в день, что соответствует примерно 1 чайной ложке, поскольку ее избыток может повысить артериальное давление. Для стабилизации уровня глюкозы в крови следует ограничить потребление простых углеводов, содержащихся в высокосахаристых продуктах, таких как сладости, выпечка и газированные напитки. Доля этих продуктов в общем рационе не должна превышать 5–10%», – добавила врач Чуракина.
Для предотвращения ожирения, которое является фактором риска для инсульта, важно избегать излишнего потребления калорий и заниматься умеренной физической активностью не менее 150–300 минут в неделю.
Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум о пяти самых полезных фруктов для профилактики инсульта.
Ягоды
"Ягоды, такие как черника, малина, клубника и черная смородина, богаты антиоксидантами, включая флавоноиды, которые могут помочь снизить воспаление и поддержать здоровье сосудов", - говорит Пономарева.
Они также содержат высокие уровни витамина C и клетчатки, которые могут помочь в контроле уровня холестерина и улучшении циркуляции крови.
Апельсины и другие цитрусовые
Эти фрукты богаты витамином C, который является сильным антиоксидантом. Он помогает улучшить здоровье сосудов и снизить риск образования тромбов. Кроме того, цитрусовые содержат пектин, который может помочь снизить уровень холестерина в крови.
Авокадо
Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего" холестерина HDL. Они также богаты калиемом, который помогает контролировать артериальное давление.
Гранаты
Гранаты содержат высокие уровни антиоксидантов, включая полифенолы, которые могут помочь снизить риск образования тромбов и улучшить кровоток к мозгу. Исследования также показали, что гранатовый сок может помочь снизить артериальное давление.
Бананы
Бананы богаты калиемом, который играет важную роль в регулировании артериального давления. Они также содержат магний, который помогает расширять сосуды и улучшает циркуляцию крови.
"Добавление этих фруктов в рацион может помочь поддержать здоровье сосудов, снизить воспаление и снизить риск развития инсульта. Однако всегда важно учитывать общее питание и образ жизни, а не только отдельные продукты", - объясняет Пономарева.
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