Врач Чуракина рассказала о норме фруктов для профилактики инсульта, диетолог Пономарева назвала 5 самых полезных

«Важно употреблять различные фрукты и овощи ежедневно в количестве около 500-600 г, так как они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, а также содержат большое количество клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина», – подчеркнула специалист.

«Также необходимо ограничить потребление соли до 5 г в день, что соответствует примерно 1 чайной ложке, поскольку ее избыток может повысить артериальное давление. Для стабилизации уровня глюкозы в крови следует ограничить потребление простых углеводов, содержащихся в высокосахаристых продуктах, таких как сладости, выпечка и газированные напитки. Доля этих продуктов в общем рационе не должна превышать 5–10%», – добавила врач Чуракина.

Ягоды

"Ягоды, такие как черника, малина, клубника и черная смородина, богаты антиоксидантами, включая флавоноиды, которые могут помочь снизить воспаление и поддержать здоровье сосудов", - говорит Пономарева.

Апельсины и другие цитрусовые

Авокадо

Гранаты

Бананы

"Добавление этих фруктов в рацион может помочь поддержать здоровье сосудов, снизить воспаление и снизить риск развития инсульта. Однако всегда важно учитывать общее питание и образ жизни, а не только отдельные продукты", - объясняет Пономарева.

Также следует включать в рацион ненасыщенные жиры, такие как Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах, а также льняном и оливковом маслах. При этом доля вредных жиров, присутствующих в жирных мясных продуктах и молочной продукции, не должна превышать 10% от общего потребления жиров в день.Для предотвращения ожирения, которое является фактором риска для инсульта, важно избегать излишнего потребления калорий и заниматься умеренной физической активностью не менее 150–300 минут в неделю.о пяти самых полезных фруктов для профилактики инсульта.Они также содержат высокие уровни витамина C и клетчатки, которые могут помочь в контроле уровня холестерина и улучшении циркуляции крови.Эти фрукты богаты витамином C, который является сильным антиоксидантом. Он помогает улучшить здоровье сосудов и снизить риск образования тромбов. Кроме того, цитрусовые содержат пектин, который может помочь снизить уровень холестерина в крови.Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего" холестерина HDL. Они также богаты калиемом, который помогает контролировать артериальное давление.Гранаты содержат высокие уровни антиоксидантов, включая полифенолы, которые могут помочь снизить риск образования тромбов и улучшить кровоток к мозгу. Исследования также показали, что гранатовый сок может помочь снизить артериальное давление.Бананы богаты калиемом, который играет важную роль в регулировании артериального давления. Они также содержат магний, который помогает расширять сосуды и улучшает циркуляцию крови.Ранее МедикФорум писал о вреде черного чая на голодный желудок.

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