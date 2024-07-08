Врач Кукадия назвала продукты, которые угрожают инсультом и инфарктом, кардиолог Варфоломеев призвал есть больше овощей и орехов

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Врач Кукадия назвала продукты, которые угрожают инсультом и инфарктом, кардиолог Варфоломеев призвал есть больше овощей и орехов


Врач Сурадж Кукадия предупреждает о потенциальных опасностях высокого уровня насыщенных жиров в пище, указывая на возможное повышение холестерина в крови. Это может стать причиной сердечных проблем, таких как инфаркт и инсульт.


Избыточное потребление жирной пищи является основным фактором возникновения этой проблемы, но также играют роль недостаток физической активности, курение, употребление алкоголя и генетическая предрасположенность.

Доктор Кукадия подчеркивает необходимость изменения образа жизни для улучшения ситуации. Он рекомендует заменить продукты, богатые насыщенными жирами (печенье, торты, фаст-фуд, колбаса и т.п.), на те, которые содержат ненасыщенные жиры. Эксперт дает эти советы в интервью британскому изданию Daily Record.

"Лучшее питание для профилактики инфарктов и инсультов включает в себя несколько ключевых аспектов, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-кардиолог Варфоломеев специальной для МедикФорум.

Богатые овощи и фрукты

"Употребление большого количества овощей и фруктов, особенно тех, которые богаты антиоксидантами и витаминами, связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний".

Овощи и фрукты также содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина в крови.

Полезные жиры

Включение в рацион ненасыщенных жировых кислот, таких как омега-3, которые содержатся в рыбе (например, лососе, сардине, треске), орехах (например, грецких орехах, миндалях) и оливковом масле, помогает снижать уровень холестерина и воспаление в организме.

Цельные зерна

Предпочтение цельным зерновым продуктам (таким как полба, овес, ржаной хлеб) вместо продуктов из белой муки способствует поддержанию здорового уровня глюкозы в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ограничение насыщенных жиров

"Сокращение потребления насыщенных жиров (которые содержатся в жирной мясе, молочных продуктах с высоким содержанием жира, печенье, пироги, и т.д.) помогает уменьшить уровень холестерина и снизить риск заболеваний сердца".

Ограничение соли и сахара

Сокращение потребления соли и регуляция употребления сахара связаны с улучшением здоровья сердца и сосудов.

Умеренное употребление алкоголя

Употребление алкоголя в умеренных количествах может быть связано с снижением риска инфарктов и инсультов, но только если это соответствует рекомендациям для конкретных групп риска и не превышает умеренные нормы.

Физическая активность

Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению общего состояния здоровья и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Соблюдение этих принципов питания и образа жизни в сочетании с регулярными медицинскими осмотрами и консультациями с врачом помогает значительно снизить риск инфарктов и инсультов и поддерживать общее здоровье сердечно-сосудистой системы", - подчеркивает врач-кардиолог.


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