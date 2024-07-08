Врач Кукадия назвала продукты, которые угрожают инсультом и инфарктом, кардиолог Варфоломеев призвал есть больше овощей и орехов

"Лучшее питание для профилактики инфарктов и инсультов включает в себя несколько ключевых аспектов, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы", - говорит врач-кардиолог Варфоломеев специальной для МедикФорум.

"Употребление большого количества овощей и фруктов, особенно тех, которые богаты антиоксидантами и витаминами, связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний".

"Сокращение потребления насыщенных жиров (которые содержатся в жирной мясе, молочных продуктах с высоким содержанием жира, печенье, пироги, и т.д.) помогает уменьшить уровень холестерина и снизить риск заболеваний сердца".

"Соблюдение этих принципов питания и образа жизни в сочетании с регулярными медицинскими осмотрами и консультациями с врачом помогает значительно снизить риск инфарктов и инсультов и поддерживать общее здоровье сердечно-сосудистой системы", - подчеркивает врач-кардиолог.

Избыточное потребление жирной пищи является основным фактором возникновения этой проблемы, но также играют роль недостаток физической активности, курение, употребление алкоголя и генетическая предрасположенность.Доктор Кукадия подчеркивает необходимость изменения образа жизни для улучшения ситуации. Он рекомендует заменить продукты, богатые насыщенными жирамии т.п.), на те, которые содержат ненасыщенные жиры. Эксперт дает эти советы в интервьюОвощи и фрукты также содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина в крови.Включение в рацион ненасыщенных жировых кислот, таких как омега-3, которые содержатся в рыбе (например, лососе, сардине, треске), орехах (например, грецких орехах, миндалях) и оливковом масле, помогает снижать уровень холестерина и воспаление в организме.Предпочтение цельным зерновым продуктам (таким как полба, овес, ржаной хлеб) вместо продуктов из белой муки способствует поддержанию здорового уровня глюкозы в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Сокращение потребления соли и регуляция употребления сахара связаны с улучшением здоровья сердца и сосудов.Употребление алкоголя в умеренных количествах может быть связано с снижением риска инфарктов и инсультов, но только если это соответствует рекомендациям для конкретных групп риска и не превышает умеренные нормы.Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению общего состояния здоровья и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде апельсинового сока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.