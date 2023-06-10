Кардиолог Варфоломеев назвал 3 вредных для сердца продукта - "необходимо исключить или заменить"
Эксперт рекомендует простые замены продуктов, чтобы вернуть себе контроль над насыщенными жирами и, следовательно, холестерином.
Названный «тихим убийцей», высокий уровень холестерина может повысить риск серьезных проблем со здоровьем, от болезней сердца до инсультов. Еда может быть обоюдоострым мечом в этом процессе, либо повышая уровень жиров, либо контролируя их.
«Когда дело доходит до диеты, самое важное изменение, которое вы можете сделать, — это сократить потребление насыщенных жиров. В пище, которую мы едим, есть разные типы жиров, и насыщенные жиры — это тот тип, который повышает уровень холестерина в крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.
К сожалению, есть три популярных блюда, которыми пользуются многие британцы, содержащие этот тип жира.
Мясо
«Мясо, безусловно, является самым большим источником потребления насыщенных жиров в нашем рационе, но это не все мясо. Переработанное мясо, такое как жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы, являются худшими конкурентами, а также жирное красное мясо».
В то время как постное красное мясо можно употреблять в умеренных количествах, тем, кто ранее страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, следует быть начеку.
Еда на вынос и фаст-фуд
Употребление большого количества еды на вынос и фаст-фуда может увеличить потребление насыщенных жиров, а также соли, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.
Масло и гхи
Почти две трети жира в сливочном масле составляют насыщенные жиры, в то время как топленое масло содержит более 50 процентов надоедливого жира.
Замените маслянистые продукты, такие как выпечка и колбасные рулетики, на пироги с овощами/постным мясом с картофельной начинкой.
«Замените сливочное масло, топленое масло и другие спреды и масла с высоким содержанием насыщенных жиров на масла, изготовленные из овощей и семян, такие как оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое масло, и жировые спреды, сделанные из них».
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