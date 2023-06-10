Кардиолог Варфоломеев назвал 3 вредных для сердца продукта - "необходимо исключить или заменить"

«Когда дело доходит до диеты, самое важное изменение, которое вы можете сделать, — это сократить потребление насыщенных жиров. В пище, которую мы едим, есть разные типы жиров, и насыщенные жиры — это тот тип, который повышает уровень холестерина в крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.

Мясо

«Мясо, безусловно, является самым большим источником потребления насыщенных жиров в нашем рационе, но это не все мясо. Переработанное мясо, такое как жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы, являются худшими конкурентами, а также жирное красное мясо».

Еда на вынос и фаст-фуд

Масло и гхи

«Замените сливочное масло, топленое масло и другие спреды и масла с высоким содержанием насыщенных жиров на масла, изготовленные из овощей и семян, такие как оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое масло, и жировые спреды, сделанные из них».

Названный «тихим убийцей», высокий уровень холестерина может повысить риск серьезных проблем со здоровьем, от болезней сердца до инсультов. Еда может быть обоюдоострым мечом в этом процессе, либо повышая уровень жиров, либо контролируя их.К сожалению, есть три популярных блюда, которыми пользуются многие британцы, содержащие этот тип жира.В то время как постное красное мясо можно употреблять в умеренных количествах, тем, кто ранее страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, следует быть начеку.Употребление большого количества еды на вынос и фаст-фуда может увеличить потребление насыщенных жиров, а также соли, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.Почти две трети жира в сливочном масле составляют насыщенные жиры, в то время как топленое масло содержит более 50 процентов надоедливого жира.Замените маслянистые продукты, такие как выпечка и колбасные рулетики, на пироги с овощами/постным мясом с картофельной начинкой.Ранее МедикФорум писал о причинах высокой потливости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.