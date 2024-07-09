Врач Мясников: для некоторых болезней нет лечения, они проходят сами

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насморк

Врач Александр Мясников: некоторые заболевания не требуют лечения – например, это ОРВИ и межпозвонковые грыжи.

Известный благодаря своим выступлениям на телевидении российский врач Александр Мясников заявил, что для некоторых болезней специфического лечения не существует. Такие заболевания проходят сами собой, подчеркнул он. В частности, к таким недугам относятся почти все респираторно вирусные заболевания вместе с насморком. Специалист подчеркнул, что вирусные болезни не лечатся – наука и медицина еще не создали такого лекарства, которое бы уничтожало вирус, вызывающий заболевание. При ОРВИ возможно лишь симптоматическое лечение, сводящееся к смягчению негативных проявлений болезни.

Данный принцип, по словам врача, относится  к гриппу, ковиду, вирусным гайморитам, ангине и бронхитам.

«Невозможно воздействовать на вирусы. Лечить можно только осложнения вызываемых ими болезней, а симптомы – облегчать», - уточнил Мясников в своем телеграм-канале.

Также медик указал на другие болезни, для которых нет специального лечения, и они проходят сами.
  • Грыжи межпозвонковых дисков (неосложненные);
  • Фибромиалгия;
  • Синдром раздраженного кишечника;
  • Позиционное головокружение.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : лечение болезней, ошибки в лечении, Александр Мясников