Врач Мясников: для некоторых болезней нет лечения, они проходят сами

«Невозможно воздействовать на вирусы. Лечить можно только осложнения вызываемых ими болезней, а симптомы – облегчать», - уточнил Мясников в своем телеграм-канале.

Грыжи межпозвонковых дисков (неосложненные);

Фибромиалгия;

Синдром раздраженного кишечника;

Позиционное головокружение.

Известный благодаря своим выступлениям на телевидении российский врач Александр Мясников заявил, что для некоторых болезней специфического лечения не существует. Такие заболевания проходят сами собой, подчеркнул он. В частности, к таким недугам относятся почти все респираторно вирусные заболевания вместе с насморком. Специалист подчеркнул, что вирусные болезни не лечатся – наука и медицина еще не создали такого лекарства, которое бы уничтожало вирус, вызывающий заболевание. При ОРВИ возможно лишь симптоматическое лечение, сводящееся к смягчению негативных проявлений болезни.Данный принцип, по словам врача, относится к гриппу, ковиду, вирусным гайморитам, ангине и бронхитам.Также медик указал на другие болезни, для которых нет специального лечения, и они проходят сами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях у людей начинает развиваться метеозависимость

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