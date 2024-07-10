Врач Бережная: густая кровь вызывает головную боль и усталость, врач Захарова назвала ключевые симптомы тромба в зависимости от локализации
Кровь с повышенной вязкостью может стать причиной образования тромбов, сопровождаться головной болью, снижением работоспособности и общим недомоганием. Об этом сообщила Марина Бережная, врач общей практики и руководитель отделения неотложной помощи в Европейском медицинском центре (EMC).
По словам специалиста, сгущение крови не только увеличивает риск тромбообразования в крупных и мелких сосудах, но и может привести к нарушениям поступления кислорода в ткани и органы. Это связано с нарушением нормального соотношения клеток крови и её жидкой части.
"Важно поддерживать оптимальный водный баланс и своевременно компенсировать его нарушения, чтобы предотвратить сгущение крови", — отметила доктор Бережная.
Она также уточнила, что для диагностики этого состояния необходимы специализированные лабораторные исследования, такие как определение D-димера. Однако интерпретацию результатов следует доверять только опытному специалисту.
Эксперт подчеркнула, что поддержание здорового уровня вязкости крови играет ключевую роль в профилактике серьезных осложнений, поэтому важно своевременно обращаться за медицинской помощью при подозрении на нарушения этого параметра.
"Тромбозы — это образование тромбов в кровеносных сосудах, что может привести к серьезным осложнениям. Симптомы тромбозов могут различаться в зависимости от места образования тромба и его размеров", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Захарова перечислила симптомы тромбозов в зависимости от их локализации.
Глубокие венозные тромбозы (ГВТ)
- Отёк и боль в ноге: Чаще всего ГВТ развивается в ногах. Пациенты могут испытывать отёк, болезненность или чувство тяжести в поражённой конечности.
- Покраснение и утолщение кожи: Кожа над тромбом может стать красной, горячей и натянутой.
- Повышенная температура кожи: В месте тромба кожа может быть тёплой по сравнению с окружающими участками.
- Венозная недостаточность: В случае распространения тромба, пациенты могут замечать расширение вен и появление венозных «пауков».
Лёгочный эмболизм (ЛЭ)
- Острая боль в груди: Один из самых характерных симптомов ЛЭ — резкая боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе или кашле.
- Затруднённое дыхание: Пациенты могут испытывать одышку, которая может быть внезапной и непропорциональной физической активности.
- Кашель с кровью: В некоторых случаях ЛЭ может сопровождаться кровохарканьем.
- Быстрое или нерегулярное сердцебиение: Ускорение сердечного ритма (тахикардия) или аритмия также могут быть признаками ЛЭ.
Ишемический инсульт
- Односторонняя слабость или онемение: Особенно в руках, ногах или лице.
- Проблемы с зрением: Размытость или потеря зрения на одном глазу.
- Трудности в произношении или понимании речи: Разговор может быть неясным или затруднённым.
"Симптомы тромбозов могут быть различными и зависят от места образования тромба и его последствий для кровоснабжения органов и тканей. При подозрении на тромбоз или симптомах, указывающих на его возможное развитие, важно немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения", - утверждает Захарова.
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