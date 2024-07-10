Врач Бережная: густая кровь вызывает головную боль и усталость, врач Захарова назвала ключевые симптомы тромба в зависимости от локализации

"Важно поддерживать оптимальный водный баланс и своевременно компенсировать его нарушения, чтобы предотвратить сгущение крови", — отметила доктор Бережная.

"Тромбозы — это образование тромбов в кровеносных сосудах, что может привести к серьезным осложнениям. Симптомы тромбозов могут различаться в зависимости от места образования тромба и его размеров", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Глубокие венозные тромбозы (ГВТ)

Отёк и боль в ноге: Чаще всего ГВТ развивается в ногах. Пациенты могут испытывать отёк, болезненность или чувство тяжести в поражённой конечности.

Чаще всего ГВТ развивается в ногах. Пациенты могут испытывать отёк, болезненность или чувство тяжести в поражённой конечности. Покраснение и утолщение кожи: Кожа над тромбом может стать красной, горячей и натянутой.

Кожа над тромбом может стать красной, горячей и натянутой. Повышенная температура кожи: В месте тромба кожа может быть тёплой по сравнению с окружающими участками.

В месте тромба кожа может быть тёплой по сравнению с окружающими участками. Венозная недостаточность: В случае распространения тромба, пациенты могут замечать расширение вен и появление венозных «пауков».





Лёгочный эмболизм (ЛЭ)

Острая боль в груди: Один из самых характерных симптомов ЛЭ — резкая боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе или кашле.

Один из самых характерных симптомов ЛЭ — резкая боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе или кашле. Затруднённое дыхание: Пациенты могут испытывать одышку, которая может быть внезапной и непропорциональной физической активности.

Пациенты могут испытывать одышку, которая может быть внезапной и непропорциональной физической активности. Кашель с кровью: В некоторых случаях ЛЭ может сопровождаться кровохарканьем.

В некоторых случаях ЛЭ может сопровождаться кровохарканьем. Быстрое или нерегулярное сердцебиение: Ускорение сердечного ритма (тахикардия) или аритмия также могут быть признаками ЛЭ.





Ишемический инсульт

Односторонняя слабость или онемение: Особенно в руках, ногах или лице.

Особенно в руках, ногах или лице. Проблемы с зрением: Размытость или потеря зрения на одном глазу.

Размытость или потеря зрения на одном глазу. Трудности в произношении или понимании речи: Разговор может быть неясным или затруднённым.

"Симптомы тромбозов могут быть различными и зависят от места образования тромба и его последствий для кровоснабжения органов и тканей. При подозрении на тромбоз или симптомах, указывающих на его возможное развитие, важно немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения", - утверждает Захарова.

По словам специалиста, сгущение крови не только увеличивает риск тромбообразования в крупных и мелких сосудах, но и может привести к нарушениям поступления кислорода в ткани и органы. Это связано с нарушением нормального соотношения клеток крови и её жидкой части.Она также уточнила, что для диагностики этого состояния необходимы специализированные лабораторные исследования, такие как определениеОднако интерпретацию результатов следует доверять только опытному специалисту.Эксперт подчеркнула, что поддержание здорового уровня вязкости крови играет ключевую роль в профилактике серьезных осложнений, поэтому важно своевременно обращаться за медицинской помощью при подозрении на нарушения этого параметра.Захарова перечислила симптомы тромбозов в зависимости от их локализации.Ранее МедикФорум писал о вреде мюсли на завтрак.

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