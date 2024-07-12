Врач Ломкова назвала продукты с коллагеном, которые сохраняют молодость, терапевт Андреева призвала много спать и двигаться

"Существует множество методов, которые могут помочь сохранить молодость и замедлить процессы старения", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Регулярные упражнения укрепляют мышцы, улучшают кровообращение и помогают поддерживать здоровье костей и суставов".

"Отдых и сон играют важную роль в процессах восстановления клеток и общем здоровье организма. Рекомендуется спать достаточное количество часов в сутки и поддерживать регулярный режим сна".

"Комбинация этих методов может значительно повлиять на ваше здоровье и внешний вид, помогая сохранить молодость на долгие годы".

Она отметила, что для сохранения красоты и молодости особенно важно поддерживать оптимальный уровень увлажнения, так как обезвоживание способствует появлению морщин и сухости кожи.Ломкова также подчеркнула, что необходимо включать в рацион продукты, богатые коллагеном. С возрастом организм снижает производство этого белка, который обеспечивает упругость и эластичность кожи, кровеносных сосудов, ногтей, волос, костей, мышц и органов пищеварения.Среди продуктов, стимулирующих производство коллагена, Ломкова назвала рыбу, курицу, костный бульон, куриные яйца, кешью и цитрусовые. Она также рекомендует включать в рацион источники антиоксидантов, такие как черная смородина, клубника, малина, черника и клюква, которые помогают защищать клетки организма от воздействия свободных радикалов.Включение в рацион богатых питательными веществами продуктов, таких как фрукты, овощи, злаки, орехи, рыба и магазин, обеспечивает организм необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами, способствующими здоровью кожи и организма в целом.Регулярное очищение, увлажнение и защита от солнца помогают сохранить молодость кожи, предотвращая появление морщин и других признаков старения.Стресс может негативно сказываться на общем состоянии организма и внешнем виде. Регулярные занятия йогой, медитация, глубокое дыхание или другие методы расслабления могут помочь справляться со стрессом и улучшить общее самочувствие.Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя помогают сохранить здоровье органов и замедлить старение.Поддержание позитивного восприятия жизни и социальные связи способствуют общему чувству удовлетворения и молодости.Ранее МедикФорум писал о витаминах, которые помогают предотвратить онкологию.

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