Терапевт Гуйдо рассказала как укрепить иммунную систему летом, врач Захарова объяснила, что происходит с иммунитетом в жару
Врач-терапевт Светлана Гуйдо обсудила важность поддержания иммунитета круглый год, даже летом. Она объяснила, что слабый иммунитет может проявляться через частые и длительные болезни, вызванные различными факторами, включая хронические заболевания и ослабление после инфекций.
Для диагностики и лечения слабого иммунитета важно обращаться к врачу, который может назначить необходимые обследования.
Гуйдо также отметила, что не все нуждаются в иммунограмме, и предупредила о потенциальных рисках приема иммуностимуляторов без контроля.
Для укрепления иммунитета рекомендуется физическая активность, достаточный сон, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, поддержание здоровья кишечника и избегание переедания сладкого.
Помимо этого, важно закаливаться и правильно использовать натуральные стимуляторы иммунитета, сообщает DoctorPiter.Ru.
Летом иммунитет может проявлять некоторые особенности из-за различных факторов.
"В летний период многие люди чувствуют себя более энергичными и здоровыми благодаря увеличению количества солнечного света и витамина D, что может положительно сказываться на общем состоянии организма и иммунной системе. Некоторые вирусы, такие как грипп, могут менее активно циркулировать в летние месяцы из-за повышенной температуры и сухости воздуха, что может снижать вероятность заражения и, соответственно, активации иммунной системы против них", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Увеличенный риск дегидратации
В жаркую погоду риск дегидратации повышается, что может негативно сказываться на работе иммунной системы. Гидратация играет важную роль в поддержании здоровья и функционирования иммунитета.
Сезонные аллергии
Летом может усиливаться сезонная аллергия на пыльцу и другие аллергены, что может вызывать иммунные реакции и ухудшать общее состояние здоровья.
"Летом иммунитет может вести себя по-разному в зависимости от множества факторов, но в целом благоприятные условия, такие как витамин D и умеренная физическая активность на свежем воздухе, могут способствовать его укреплению", - подчеркивает Захарова.
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