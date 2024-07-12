Терапевт Гуйдо рассказала как укрепить иммунную систему летом, врач Захарова объяснила, что происходит с иммунитетом в жару

"В летний период многие люди чувствуют себя более энергичными и здоровыми благодаря увеличению количества солнечного света и витамина D, что может положительно сказываться на общем состоянии организма и иммунной системе. Некоторые вирусы, такие как грипп, могут менее активно циркулировать в летние месяцы из-за повышенной температуры и сухости воздуха, что может снижать вероятность заражения и, соответственно, активации иммунной системы против них", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Летом иммунитет может вести себя по-разному в зависимости от множества факторов, но в целом благоприятные условия, такие как витамин D и умеренная физическая активность на свежем воздухе, могут способствовать его укреплению", - подчеркивает Захарова.

Для диагностики и лечения слабого иммунитета важно обращаться к врачу, который может назначить необходимые обследования.Гуйдо также отметила, что не все нуждаются в иммунограмме, и предупредила о потенциальных рисках приема иммуностимуляторов без контроля.Для укрепления иммунитета рекомендуетсяПомимо этого, важно закаливаться и правильно использовать натуральные стимуляторы иммунитета, сообщаетВ жаркую погоду риск дегидратации повышается, что может негативно сказываться на работе иммунной системы. Гидратация играет важную роль в поддержании здоровья и функционирования иммунитета.Летом может усиливаться сезонная аллергия на пыльцу и другие аллергены, что может вызывать иммунные реакции и ухудшать общее состояние здоровья.Ранее МедикФорум писал о витаминах, которые помогают предотвратить рак.

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