Психолог Игонина: в условиях жары нужно чаще делать рабочие паузы

«Если в обычные дни можно работать по два-три часа за компьютером без остановки, то в жару нужно делать перерывы гораздо чаще. Каждый должен решать сам, когда отрываться от монитора, — хоть каждые 15–20 минут», - приводит рекомендацию психолога « Москва 24 ».

Психолог Игонина отметила в интервью, что в условиях жары человеческий организм начинает быстрее ощущать усталость, а необходимость работать с полной отдачей лишь усиливает нагрузку, которую он испытывает. В результате возрастают нервозность, раздражительность, усиливается ощущение стресса.Игонина констатировала: чтобы не изнурять себя, в условиях жары нужно чаще делать рабочие паузы.Эксперт подчеркнула, что потребность организма в отдыхе и восстановлении в условиях сильной жары – это естественная физиологическая реакция, не нужно ругать себя за такую трату времени. Также для борьбы с эмоциональным истощением от жаркой погоды можно чаще умываться холодной водой или выполнять дыхательные упражнения. Помимо того, имеет смысл минимизировать количество жирной и сладкой еды, кофеина. Также полезно уметь сохранят позитивное мышление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в жару может происходить как повышение давления, так и его резкое снижение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.